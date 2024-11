Hackearon a Marvel y se revelaron todos los detalles de 'Spider-Man 4'

De ser ese el título final, no sería descabellado ya que hace alusión a la historia de los cómics que sigue a One More Day, donde Peter Parker lidia con las consecuencias de haber borrado su identidad de los recuerdos de todo el mundo (un concepto que resonó en el final de Sin camino a casa y deja la mesa servida para una secuela con alto contenido emocional). En concreto, la sinopsis supuestamente oficial de la película dice: