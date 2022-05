El estadio Luna Park recibirá a Il Divo

La gira apoya su décimo álbum de estudio, For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold), disponible ahora al igual que la Fundación Carlos Marin.

Il Divo es el grupo de crossover clásico de mayor éxito comercial en la historia de la música internacional. Con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber, Il Divo fue la primera banda de Classical Crossover en tener un álbum debut en el #1 en la lista Top 200 de Billboard.