Joe Biden fundamentó por qué quiere su reelección

Aborto / Covid. Por diferentes motivos, una noticia fue la escasa mención de 2 temas polémicos. Aborto no fue abordado para no chocar con los republicanos presentes porque es un tema divisivo. Covid-19 apenas fue mencionado para dejar en claro que hoy ya no es una noticia en USA.

Seguridad Interior. Biden reclamó al Congreso aceptar la necesidad de aprobar un proyecto de ley de reforma policial que ahora se ha estancado durante 2 años. También pidió “Prohibir las armas de asalto ahora. Prohibirlos ahora, de una vez por todas”, dijo Biden.

Inmigración. Biden rechazó las críticas a sus políticas fronterizas por parte de los republicanos que prometieron una serie de investigaciones sobre el tema, alegando que ha logrado un progreso significativo en la vigilancia del contrabando de personas y el tráfico de fentanilo en la frontera sur. También buscó la ayuda del Congreso para tomar medidas adicionales, alegando que si los legisladores no “aprueban mi reforma migratoria integral”, al menos deberían aprobar una legislación que proporcione el equipo y los oficiales necesarios para asegurar la frontera. Biden agregó que el Congreso necesitaba priorizar un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA, trabajadores agrícolas, trabajadores esenciales y aquellos en el país con estatus temporal.

China

El presidente Biden advirtió que USA se protegerá si China amenaza su soberanía, y él envió un mensaje desafiante a Beijing.

“Estoy comprometido a trabajar con China donde pueda promover los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo”, dijo Biden. “Pero no te equivoques. . . si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país”.

Los comentarios del Presidente durante su discurso sobre el Estado de la Unión se produjeron cuando las tensiones estallaron después de que el Pentágono detectó un globo espía chino que volaba sobre USA y lo derribó sobre el Océano Atlántico.

Biden también dijo que sus planes económicos, con miles de millones de dólares en subsidios para la fabricación nacional, incluidos los semiconductores, estaban ayudando a Estados Unidos a ganar la competencia económica.

“No me disculparé porque estamos invirtiendo para fortalecer a Estados Unidos. Invertir en la innovación estadounidense, en industrias que definirán el futuro y que el gobierno de China tiene la intención de dominar”, dijo Biden. “[Estamos] invirtiendo en nuestras alianzas y trabajando con nuestros aliados para proteger nuestras tecnologías avanzadas para que no se utilicen en nuestra contra. Modernizar nuestras fuerzas armadas para salvaguardar la estabilidad y disuadir la agresión”, agregó.

“Mi plan económico se trata de invertir en lugares y personas que han sido olvidadas”, dijo Biden.

Reelección

Joe Biden planteó un escenario optimista, apropiado para su siguiente jugada: exigir al Partido Demócrata su candidatura a la reelección en la Casa Blanca porque él dice que garantiza el triunfo. El inicio de la pieza oratoria apuntó precisamente al triunfalismo:

"Amigos, la historia de Estados Unidos es la historia del progreso y la resiliencia. De siempre avanzar, y nunca, nunca rendirse. Es una historia única entre todas las naciones. Somos el único país que ha salido de cada crisis en la que hemos entrado más fuertes de lo que nos metimos en ella.

Miren, amigos, eso es lo que estamos haciendo de nuevo. Hace dos años, la economía se tambaleaba. Estoy aquí esta noche después de que creamos con la ayuda de muchas personas en esta sala. 12 millones de nuevos puestos de trabajo. Más puestos de trabajo creados en dos años que cualquier presidente ha creado en cuatro años , gracias a todos ustedes.

Hace dos años, Covid había cerrado nuestros negocios. Las escuelas estaban cerradas. Nos robaron tanto. Hoy, el Covid ya no controla nuestras vidas . Hace dos años, la democracia enfrentó su mayor amenaza desde la Guerra Civil. Y hoy, nuestra democracia permanece sin ataduras e intacta.

Mientras nos reunimos aquí esta noche, estamos escribiendo el próximo capítulo de la gran historia estadounidense, una historia de progreso y resiliencia. Cuando los líderes mundiales definen, me piden que defina Estados Unidos, lo definí en una palabra: Posibilidades.

No creemos que nada esté más allá de nuestra capacidad. Todo es una posibilidad. A menudo se nos dice que los demócratas y los republicanos no pueden trabajar juntos. Pero en los últimos dos años, hemos demostrado que los códecs y los detractores estaban equivocados.

Sí, discrepamos mucho, y sí, hubo momentos en que los demócratas se fueron solos. Pero una y otra vez, demócratas y republicanos se unieron. Vinieron juntos. Unidos para defender una Europa más fuerte y segura. Nos unimos para aprobar una ley de infraestructura única en una generación, conectando a nuestra nación y nuestra gente. Nos unimos para aprobar la ley más importante que haya existido jamás, ayudando a las víctimas expuestas a pozos tóxicos para quemaduras.

Es importante. De hecho, firmé más de 300 leyes bipartidistas desde que asumí la Presidencia. La Ley de Reforma del Conteo Electoral. La Ley de Respeto al Matrimonio. A mis amigos republicanos, vinimos a trabajar juntos el último Congreso. No hay razón por la que no podamos trabajar juntos en este Congreso también.

Amigos, creo que la gente nos envió un mensaje claro. Luchar por luchar, poder por el poder, conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte. Esa ha sido siempre mi visión de nuestro país, y sé que es la de muchos de ustedes. Reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos, la clase media de Estados Unidos y unir al país. (...)".