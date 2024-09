Francia sufre el efecto post Qatar 2022: Raphael Varane se va

“Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces y, esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar los botines con mi último partido, ganando un trofeo en Wembley”, señaló.