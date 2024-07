El Presidente de la Federación Colombiana pagó y fue liberado: Su insólita justificación

Todo comenzó con un grupo reducido de hinchas colombianos que ingresaron sin entradas por uno de los portones que estaba abierto. La seguridad del evento (a cargo del estadio y no de Conmebol) tras este acto no solo arrestó a los que pudo, sino que cerró todos los ingresos al estadio. Esperando que la gente sin tickets se vaya, esto no ocurrió y luego de un rato liberaron los ingresos y eso fue tierra de nadie.

Gente desmayada, niños golpeados, adultos cortados, y demás lesionados, fue el resultado de la ineptitud de la organización. Luego de esto si se jugó el partido con casi una hora y media de retraso.

ELPRESIDENTEDELAFEDERACIONCOLOMBIANAPAGOYFUELIBERADOSUINSOLITAJUSTIFICACIONFOTO2.jpg El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, fue liberado tras los incidentes en la final de la Copa América 2024.

El arresto del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Al finalizar el partido, Ramón Jesurum, Presidente de la FCF, y su hijo Ramón Jamil Jesurum, fueron hacia el campo de juego junto a otros familiares. Las fuerzas de seguridad no los dejaron llegar y ahí se produjo el incidente.

Según lo que trascendió, Ramón Jamil (el hijo del presidente) entro en discusión con una persona de las fuerzas de seguridad, Ramón Jesurum padre participó golpeando a un oficial y los dos terminaron detenidos.

Los problemas de Jesurum con la justicia

Este es uno inconveniente menor con respecto a las otras causas que tiene el Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que además es Vicepresidente de Conmebol y miembro del Consejo FIFA.

Ramón Jesurum sufrió una multa de 80 mil dólares por encontrarse culpable de desviar y revender entradas de los partidos de Colombia en las eliminatorias Rusia 2018. Un hombre con antecedentes bastante oscuros con la justicia.

Argentina bicampeona de América en Estados Unidos

Argentina logró en la madrugada del último lunes 15/07 el bicampeonato en la Copa América tras ganarle a Colombia 1 a 0 en el partido final con un golazo de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario en un partido en el que Lionel Messi salió lesionado entre lágrimas.

El ex Racing marcó la única conquista en el sexto minuto del alargue y el conjunto nacional se consagró campeón por segunda vez consecutiva en la noche en la que se despidió Ángel Di María de la Selección.

Argentina se convirtió en la máxima ganadora y superó a Uruguay

La “Albiceleste” es la máxima ganadora de la Copa América, con 16 torneos, luego de consagrarse campeón este domingo, en Estados Unidos, tras ganarle por 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez, en el alargue.

Con este título obtenido, Argentina supera a Uruguay, que tiene 15. En un período de cuatro años, Argentina igualó a la “Celeste”, en 2021, cuando le ganó a Brasil, en el Maracaná, por 1-0 con un gol de Ángel Di María. Ahora, de la mano de Lautaro Martínez, quien finalizó como goleador del torneo, lo pasó en copas.

En consecuencia, es la segunda selección en la historia en conseguir la “Triple Corona”, tras salir campeón de dos Copas Américas (2021 y 2024) y un Mundial (2022), de manera consecutiva. La otra selección que lo consiguió, fue España entre los años 2008 y 2012 donde ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).

Más notas de Golazo24

En España ya piden a Equi Fernández para Barcelona: "Es muy completo"

El creador de Fútbol Libre quedó en libertad y no irá a prisión: los motivos

Ángel Di María y su "the last dance": El contenido emocional de la final

La madre de Mbappé quiere comprar al Caen

Real Madrid: Mbappé superó el millón de euros en ventas de camisetas

¿Puede volver Fútbol Libre?: El fiscal advirtió que pueden "levantar" las páginas