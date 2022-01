"El fútbol es una mierda" (Rocco Commisso, millonario)

baggio batistuta.jpg Gabriel Batistuta y Rui Costa en 'la Viola'.

El dueño

Pero la noticia del momento es el dueño de Fiorentina, el ítaloestadounidense Rocco Commisso, quien pagó 170 millones de euros por la entidad deportiva y, según el diario Financial Times, que lo entrevistó, está pagando un costo emocional muchísimo más elevado.

Mucho se habló de la entrevista para el FT de Murad Ahmed, comiendo spaguettis en el Westin Excelsior con Commisso, y hasta hay una investigación en curso de las autoridades futboleras italianas por la sinceridad del empresario de la TV por cable, pero primero vayamos a las declaraciones que tienen un desafío explícito:

Soy un animal diferente. Espero que respeten a un animal diferente. Y si no respetan eso, que se jodan. Soy un animal diferente. Espero que respeten a un animal diferente. Y si no respetan eso, que se jodan.

Commisso también es propietario del club de fútbol New York Cosmos, tan conocido porque donde jugó Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', antes de retirarse. Pero la Major Soccer League no es la Serie A.

Muchos fiorentinos no quieren a Commisso pero nadie puede comprarle el club. En una conferencia de prensa él invitó a quedarse con el club a cualquiera que le pagara 335 millones en 10 días: “[Si] no tienes el dinero, deberías callarte ”. Es obvio que él tiene razón.

Commisso no entiende todas las reglas pero sí algunas: “La afición me quiere, hasta cierto punto... si yo gano y gasto dinero”.

Un obstáculo para los planes de Commisso son los funcionarios del gobierno que se resisten a sus planes de construir un nuevo estadio: “Toda la burocracia de mierda, me está volviendo loco”.

Otro motivo de enojo son los representantes de jugadores, quienes exigen honorarios multimillonarios: “¿Qué carajo hacen?”.

Commisso es millonario. Si quería un club de fútbol europeo como hobby tenía otros para elegir. Pero él quería uno italiano porque cree tener un mandato familiar: su padre carpintero era italiano, de Calabria, cruzó en océano Atlántico en un barco y se instaló en el Bronx, Nueva York.

Esto lleva a la gran pregunta:

¿Qué decidió a un hijo de calabrés a instalarse en la ciudad de los Medici, la Meca del Renacimiento?

Rocco ganó una beca completa jugando fútbol (soccer) para la Universidad de Columbia. Luego trabajó en Pfizer y Chase Manhattan Bank. Su gran oportunidad fue en 1995 como director financiero de Cablevision Industries, compañía de cable adquirida por Time Warner por más de US$ 3.000 millones en 1996. Commisso dice que ganó US$ 5 millones en el pasamanos. Entonces, "decidió ponerlo todo en riesgo" para fundar Mediacom, su empresa, que se enfocó en llevar Internet a las comunidades rurales y marginadas. El inicio fue en Ridgecrest, California: “¿Sabes lo que es el Valle de la Muerte? Ahí es donde está el sistema. Si vas al mapa, ves Ridgecrest y lo siguiente es la muerte”. Su relato reclama épica.

Su éxito estuvo en trabajar con bajos costos y evitar la competencia. Sus mercados más grandes son los lugares que ignoran las grandes compañías: Des Moines, Iowa y Springfield, Missouri.... A medida que la demanda de Internet se disparó, Commisso se convirtió en multimillonario. Su patrimonio personal es de US$ 7.200 millones.

rocco.webp Rocco Commisso no se calla nada.

La lucha

En ese contexto su afirmación tiene lógica:

“Regreso para devolverle algo a mi país que me dio el fútbol, que me llevó a donde estoy”.

Pero Commisso esperaba una alfombra roja y mucha gente agradeciendo. No entendió qué eso es imposible en Italia. Commisso es un romántico. No hay lugar para los románticos en el fútbol profesional.

Lo que me molesta es que no hay un reconocimiento, ¿de acuerdo? Todo lo que se ha hecho para que, en el poco tiempo que llevo aquí, la Fiorentina sea un éxito. Lo que me molesta es que no hay un reconocimiento, ¿de acuerdo? Todo lo que se ha hecho para que, en el poco tiempo que llevo aquí, la Fiorentina sea un éxito.

Commisso quiere un club que se autofinancie y compita con los mejores equipos de Italia y Europa. Por ese motivo, luego de comprar la entidad, invirtió 80 millones de euros para cubrir pérdidas cuando la pandemia devastó las finanzas del deporte, y 90 millones de euros para construir un nuevo centro de entrenamiento: 340 millones de euros.

Commisso cree que muchos quieren aprovechar su riqueza. Y que hay gente que quiere su fracaso, motivo por el cual lo bloquean: "No me van a joder tan fácilmente".

Sin embargo, en el fútbol no ha podido implementar un modelo de negocio similar al de sus otros emprendimientos. Cuando quiso comprar un club italiano de 1er. nivel resultó que es un activo escaso: hay apenas 20 clubes en la Serie A. En 2018, había acordado comprar AC Milan por US$ 610 millones pero su entonces propietario, un empresario chino llamado Yonghong Li, se retractó en el último minuto.

En 2019 le ofrecieron Fiorentina, mucho menos exitoso que AC Milan pero con exjugadores legendarios. Él se lanzó, de cabeza.

Commisso le compró 'la Viola' -la camiseta es de color violeta- a la familia Della Valle que controla la marca de indumentaria y calzado de lujo Tod's. Fue el acuerdo "más rápido en la historia del fútbol".

Pero al FT un copropietario de otro club de la Serie A, le advirtió: "Rocco no hizo los deberes antes”.

No hizo una auditoría previa.

No tomó recaudos por imprevistos.

No se informó qué sucedía.

Ya lo contó The New York Times: Commisso descubrió que justo antes de que se vendiera la Fiorentina, los ejecutivos salientes del club habían firmado una serie de acuerdos inusuales. Por ejemplo, le dieron permiso a un agente de fútbol llamado Abdilgafar Fali Ramadani -de la agencia Lian Sports- para encontrar compradores para 5 jugadores del equipo de la Fiorentina a cambio de una comisión.

Si la Fiorentina rechazaba alguno de los acuerdos que Ramadani negoció, recibiría una multa. Peor aún: Dalla Valle firmó que se pagaría al agente se vendieran o no jugadores.

En mayo, después de haber despedido a 4 entrenadores en 17 meses, Commisso contrató a Gennaro Gattuso, famoso exjugador del AC Milan, para entrenar a 'la Viola'. Pero 23 días después, Gattuso renunció. Según confesó Commisso al FT, Gattuso exigió de inmediato al club "comprar ciertos jugadores a un precio determinado", todos representados por Jorge Mendes, el representante de Cristiano Ronaldo.

Mendes hoy día intenta frecuentar al FC Barcelona. Siempre hay sospechas acerca de cuál es la verdadera relación de negocios entre Mendes y los propietarios o directivos de algunos clubes. Pero Mendes es poderoso porque siempre hay alguien dispuesto a hacer negocios con él, aún cuando Cristiano Ronaldo se encuentre al borde de la jubilación.

jorge mendes.jpg Jorge Mendes y su estrella, Cristiano Ronaldo.

La trampa

Commisso comprendió que Gattuso era una cabecera de playa de Mendes. “No es mi estilo. No es mi historia. . . No dejaré que nadie se aproveche de mí”.

Una persona cercana a Gestifute, la agencia de Mendes que representa a Gattuso, le dijo a FT que la historia es “irreal” e “irrespetuosa”.

Según FT, Commisso

entendió mal dónde reside el poder en el juego europeo moderno. La mayoría de los clubes gastan entre el 70% y el 80% de sus ingresos en los salarios de los futbolistas. Según la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional, el gasto global en comisiones de transferencia de jugadores en 2019 fue de alrededor de 5.500 millones de libras esterlinas (6.588 millones de euros), mientras que las comisiones pagadas a los agentes que organizan las transferencias totalizaron 550 millones de libras esterlinas (658 millones de euros). Los representantes no asumen riesgo pero los clubes sí. Los jugadores también. entendió mal dónde reside el poder en el juego europeo moderno. La mayoría de los clubes gastan entre el 70% y el 80% de sus ingresos en los salarios de los futbolistas. Según la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional, el gasto global en comisiones de transferencia de jugadores en 2019 fue de alrededor de 5.500 millones de libras esterlinas (6.588 millones de euros), mientras que las comisiones pagadas a los agentes que organizan las transferencias totalizaron 550 millones de libras esterlinas (658 millones de euros). Los representantes no asumen riesgo pero los clubes sí. Los jugadores también.

Commisso respalda las reformas propuestas por la FIFA, a las que se oponen personas como Mendes:

limitar las comisiones al 10% del monto de transferencia, y

poner fin a la "representación dual": no se podrá pagar a un agente por varias participaciones en una misma transferencia.

Pero es posible que estos cambios demoren un tiempo en concretarse.

El 'fallo Bosman', de 1995, que revolucionó las reglas sobre los jugadores que se mudan de clubes significa que, cuando el contrato de un jugador vence, puede irse gratis, lo que le permite o negociar mejores condiciones con la Fiorentina antes del vencimiento o marcharse. Le está ocurriendo a Commisso con el citado Vlahovic.

La agencia que representa a Vlahovic, Oficina Internacional de Deportes, con sede en Belgrado, Serbia, quiere

una comisión de 8 millones de euros solo para renovar el contrato del jugador con la Fiorentina, y

una comisión del 10% sobre cualquier transferencia futura de Vlahovic, tanto de Fiorentina como del un club que compra.

Esto es lo que quiere cambiar FIFA pero no llegará a tiempo para este caso de Commisso.

Commisso cree que Vlahovic vale hasta 75 millones de euros en el mercado de fichajes, una suma cercana a los ingresos de Fiorentina cada año y reclama contra Oficina Internacional de Deportes, que se defiende afirmando que su condición es el estándar en el ámbito de la UEFA.

Commisso le ofreció al jugador un salario récord para el club: 5 millones de euros por temporada, pero Vlahovic quiere irse.

Entonces apareció el Arsenal inglés ofreciendo 60 millones de euros. Cuando Commisso fue convencido, el jugador dice que Arsenal no es lo mejor y preferiría o Tottenham o Manchester City o PSG, sin que exista una oferta de estos clubes. Quizás Juventus. Rocco dice que no será "jodido por los jugadores" pero las reglas vigentes son complicadas.

Más allá de lo que suceda, finalmente sí admite un error: subestimar el desafío de operar dentro del fútbol europeo: “Cuanto más vivo aquí, con este loco deporte, más me doy cuenta de lo jodido que es”.

Vlahovic.jpg Dušan Vlahovic, joven superestrella de Fiorentina.

Mala suerte

Mientras tanto, él construye Viola Park, el nuevo centro de entrenamiento para sus equipos masculino, femenino y juvenil: mini-estadio con capacidad para 4.500 personas, gimnasios, piscina, internado para jugadores jóvenes e incluso una capilla, instalación de última generación que resulte atractiva para los nuevos jugadores, retenga a las estrellas existentes y transforme a los novatos.

Commisso dice que será la primera vez que el club tendrá una propiedad más allá de los jugadores.

Él se enoja porque en el centro del predio hay una propiedad del siglo 18, de 3 pisos, que estaba ocupada por ocupantes ilegales. Él los desalojó, limpió el lugar y quería demolerlo pero las normas locales protegen a los edificios históricos:

no se pueden demoler y

no se puede construir algo más alto a su lado.

Los arquitectos de Commisso diseñaron un campus extenso con una serie de edificios de poca altura y enormes sótanos.

Pero cuando los constructores comenzaron a excavar, encontraron ruinas de la época romana.

Las regulaciones exigen que las antiguas murallas sean excavadas y protegidas. Los retrasos y modificaciones suman más de 20 millones de euros en costes adicionales.

De todos modos a Commisso le encanta que avance la construcción, que imagina una ventana al futuro del club, y en tiempos de COVID-19.

Fiorentina juega sus partidos como local en el Estadio Artemio Franchi, de 40.000 plazas construido en 1930 y diseñado por el arquitecto italiano Pier Luigi Nervi, obra maestra de su época que Commisso llama “la cosa más mierda que jamás se haya inventado”.

Él quiere modernizarlo para obtener más ingresos por venta de entradas y 'hospitalidad' (plateas y palcos con atención VIP). Pero autoridades municipales, propietarias del estadio, se niegan porque "hay que proteger el patrimonio arquitectónico".

Commisso estalla ante Financial Times:

¿Qué historia tiene? ¿2 campeonatos en 90 años? ¿Qué historia tiene? ¿2 campeonatos en 90 años?

Según la consultora Deloitte, el club facturó 84,4 millones de euros la temporada pasada. Juventus, el club Nº1 de Italia y que posee su propio estadio, ingresó 397,9 millones de euros.

“Para competir con los 20 mejores equipos [en Europa], tenemos que llegar, de una forma u otra, a los mismos niveles de ingresos”, dice Commisso. "¿Cómo llegamos allí? Multiplicando los ingresos del estadio”.

Los nuevos propietarios de clubes dispuestos a financiar reconstrucciones en ciudades como Milán y Roma también se han visto impedidos por disputas políticas locales.

Un legado maldito de la Copa del Mundo de 1990 es que la mayoría de los clubes en Italia alquilan estadios propiedad del gobierno que, de otra forma, no tendría destino para ellos. No son confortables y son activos del Estado donde quienes imponen las reglas o son trabajadores municipales o son los 'barrabravas'. S i hay 'ultras' en escena no hay entretenimiento familiar. Eso va en contra del negocio. Miren a la Argentina.

Italia vive de glorias pasadas. Alguna vez fue una potencia deportiva. Hoy ya no lo es. La Serie A va por detrás de las ligas de Inglaterra, España y Alemania, donde los mejores equipos juegan en estructuras impresionantes de vidrio y acero, con gradas completas, y eso permite mejores acuerdos de derechos televisivos.

Un empresario que conoce a Commisso:

“Es un país muy burocrático. Si está acostumbrado a hacer negocios en Estados Unidos, donde las cosas están organizadas y suceden rápidamente, Italia es un poco impactante”.

"Él está un poco amargado. Probablemente pensó que sería como Julio César regresando a Roma, el héroe conquistador. . . Esperas ser bienvenido porque estás tratando de ayudar a tu madre patria y, en cambio, la gente te está haciendo pasar un mal rato, y él dice: '¿Para qué diablos necesito esto?'".

"Él no es parte del 'establishment' italiano. Eso es la Juventus. Los Agnelli. Commisso es todo lo contrario. Si pasas un minuto con alguien de Turín y luego con alguien de Calabria, es como agua y aceite, por mucho dinero que tenga. Y no quiero decir que no haya gente pulida del sur. Pero no es un italiano refinado."

Estadio Artemio Franchi.jpg Estadio Artemio Franchi, el pasado.

La mierda

Commisso al FT, en las entrañas del Artemio Franchi, esperando el inicio de un partido que Fiorentina ganó al Sampdoria 2 a 1.

El fútbol es una mierda. El fútbol es una mierda.

“¿Un jugador lo hace bien? Quiere más dinero. Quiero decir, tienes chicos de 20 años que están ganando millones de euros. ¿Sabes lo que gané en mi primer trabajo? US$ 10.500 al año, US$ 200 a la semana”.

Commisso cree que a Fiorentina la tratan mal en el Calcio.

Ante el FT él acusó a los grandes clubes italianos de no cumplir con los topes máximos que establecen una relación entre deuda posible del club y masa salarial. Según él, habría quienes consiguen el privilegio de diferir los pagos de salarios o el pago de impuestos:

“Esto tiene que arreglarse dentro del sistema italiano. Tienes que arreglar toda esta mierda”.

El AC Milan es propiedad de Elliott Management (fondo con cartera de US$ 38.200 millones) y está controlado por Gordon Singer , hijo del fundador, Paul Singer.

es propiedad de (fondo con cartera de US$ 38.200 millones) y está controlado por , hijo del fundador, El Inter de Milán es propiedad del conglomerado chino Suning y está dirigido por Steven Zhang, hijo de Zhang Jindong, el multimillonario fundador de Suning.

Commisso:

¿Quién más ha hecho lo que yo he hecho? ¿Quieres que los enumere? No Agnelli. Su abuelo, tal vez, no los nietos. No Gordon en Milán. No ese chico en Suning. Es dinero de otras personas. ¿OK? Y luego repasamos la lista [de propietarios de clubes en Italia], no hay nadie, nadie como yo aquí. ¿Quién más ha hecho lo que yo he hecho? ¿Quieres que los enumere? No Agnelli. Su abuelo, tal vez, no los nietos. No Gordon en Milán. No ese chico en Suning. Es dinero de otras personas. ¿OK? Y luego repasamos la lista [de propietarios de clubes en Italia], no hay nadie, nadie como yo aquí.

El problema es que la entrevista provocó una furiosa reacción de la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio o Federación Italiana de Fútbol): Giuseppe Chinè, en su rol de fiscal, quiere indagar y sancionar a Commisso.

Le molestaron los dichos sobre la Juventus, investigada por Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, órgano de la FIGC), por irregularidades financieras -entre varios otros clubes-.

La cita de Commisso que provocó el estallido es, luego de que las acciones de la Juventus perdieron 33% de su valor por los allanamientos:

"Si esto le hubiera sucedido a una empresa que cotiza en los EE. UU., los accionistas... habrían demandado a esos hijos de puta" (por quienes gerencian el club, los Agnelli).

Es cierto: en cualquier empresa que perdió tanto valor tan rápido debería haber ocurrido un cambio en el liderazgo, pero en el caso de 'los Bianconeri' simplemente lo ignoraron y siguieron avanzando como si nada malo hubiera pasado. Inexplicable.

Luego, todo el relato sobre Gennaro Gattuso y Jorge Mendes, algo ya conocido en Italia pero sucede que Chinè se enoja porque el Calcio parece tan ridículamente corrupto... como el fútbol argentino.

Pero no habrá sanciones mayores, quizás una multa. La gran duda es si Commisso conseguirá un comprador o, si apareciera, si realmente vendería.