Llegaron las lluvias y el alivio al campo, el maíz y la soja

Como consecuencia de las heladas y la sequía, cae la proyección de producción de trigo y el área de girasol. Como consecuencia de las heladas y la sequía, cae la proyección de producción de trigo y el área de girasol.

Tras un avance intersemanal de 2,5 puntos porcentuales, la cosecha de trigo ha cubierto el 9,3% de la superficie apta. El rendimiento promedio a nivel nacional se sitúa en 11 quintales por hectárea, lo que ha resultado en una producción total de 595 mil toneladas hasta la fecha. A pesar de las recientes lluvias, estas no han sido suficientes para compensar los daños causados por las heladas y la sequía que afectaron el ciclo del cultivo durante los meses de invierno. Como resultado, la proyección actual de la producción nacional se reduce a 15,4 millones de toneladas, lo que representa una disminución de 800,000 toneladas con respecto a nuestra proyección anterior. Sin embargo, debido a que algunas áreas aún no han evaluado completamente los daños sufridos y los pronósticos indican la posibilidad de nuevas olas de bajas temperaturas, no se pueden descartar ajustes adicionales en las próximas semanas.

Por otro lado, las dificultades para llevar a cabo los planes originales de siembra de girasol debido a la falta de humedad en el centro y norte del área agrícola, así como las bajas temperaturas que retrasaron las labores en el sur, desalentaron a los productores a sembrar esta oleaginosa. Aunque la reciente mejora en la disponibilidad de agua en el suelo ha acelerado la siembra, la preferencia se inclina hacia otros cultivos de granos. Como resultado, la proyección de la superficie nacional para el ciclo actual se reduce a 1,85 millones de hectáreas, una disminución de 100,000 hectáreas en comparación con nuestra proyección anterior, reflejando una reducción interanual del 21,3%. Del total de superficie proyectada, actualmente se ha sembrado el 51,9%.

En cuanto a la siembra de maíz, grano comercial, se ha avanzado solo un 1,4% desde nuestro informe anterior. Hasta la fecha, se ha sembrado el 23,4% del maíz a nivel nacional, lo que representa un adelanto interanual del 0,4% y un retraso de -8,8% en comparación con el promedio de los últimos cinco años. Las lluvias que llegaron a mediados de octubre han estimulado la siembra de maíz temprano, aunque en el centro del país la fecha óptima ha pasado hace dos semanas. En esta zona, se espera un aumento en la siembra tardía a finales de noviembre. También se ha completado la siembra temprana en el Centro-Norte de Córdoba, Sur de Córdoba, San Luis y el Centro-Norte de Santa Fe. Hasta el momento, el 86,7% del maíz sembrado se encuentra en condiciones normales o buenas, lo que representa una mejora del 10,3% con respecto a la semana anterior.

Finalmente, a nivel nacional, más del 39% de la superficie sembrada de cebada se encuentra en la etapa de floración. En el sudeste bonaerense, más del 30% de los campos están en esa etapa. Además, alrededor del 25% de la superficie se encuentra en plena fase de llenado de grano. Es importante destacar que las heladas a mediados de octubre afectaron las regiones de Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires y, sobre todo, el Centro de Buenos Aires, lo que podría tener un impacto en la proyección de producción, ya que varios campos estaban en la etapa de espigazón en ese momento.

Maíz: A la fecha, se han sembrado 1,7 millones de hectáreas de las 7,3 millones de hectáreas estimadas para la presente campaña. Del total implantado, el 86,7% se encuentra en una condición Normal a Buena.

A la fecha, se han sembrado de las estimadas para la presente campaña. Del total implantado, el se encuentra en una condición Girasol: De la nueva proyección de área de 1,85 millones de hectáreas para la campaña 2023/24, actualmente se encuentra sembrado el 51,9%, lo que refleja un adelanto interanual de 3,3 puntos porcentuales.

De la nueva proyección de área de para la campaña 2023/24, actualmente se encuentra sembrado el lo que refleja un adelanto interanual de Trigo: Después de un avance semanal del 2,5% (puntos porcentuales), la cosecha ha cubierto el 9,3% del área apta. El rendimiento promedio se sitúa en 11 quintales por hectárea, lo que ha llevado a una revisión a la baja de la proyección de producción, que ahora se ubica en 15,4 millones de toneladas.

Después de un avance semanal del (puntos porcentuales), la cosecha ha cubierto el del área apta. El rendimiento promedio se sitúa en por hectárea, lo que ha llevado a una revisión a la baja de la proyección de producción, que ahora se ubica en Cebada: A nivel nacional, más del 39% de los campos se encuentran en la etapa de floración, y más de un 13% se encuentran en pleno llenado de grano. Asimismo, en el sudeste bonaerense, más de un 30% de los campos están en la etapa de floración.

