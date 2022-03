¿Qué pasa con la escuela de sordomudos del Palacio Ceci?

Es que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que el edificio tendrá muchos usos y no un destino único. Al mismo tiempo aseguraron que la escuela tiene edificio nuevo.

Qué es el Palacio Ceci

El Palacio Ceci, ubicado en el barrio de Villa Devoto, fue donado en 1938 para que en ese lugar funcione el Instituto de Sordomudos.

En 1938 el Palacio fue alquilado al Ministerio de Educación de la Nación para que funcionara la escuela y en 1967 el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, expropió el Palacio Ceci y pasó al Estado Nacional.

Dado su valor, el edificio fue catalogado como “Bien de interés arquitectónico” por el Gobierno de la Ciudad, tal como figura en el Boletín Oficial del año 2001.

Ahora el gobierno porteño quiere transferirlo al ministerio de Infraestructura para un proyecto comercial.

“La excusa de esta transferencia, que el gobierno porteño llama 'restitución', es que de esta manera ellos pueden encargarse de las obras de restauración. Este fue el único edificio que se sostuvo en pie sin un peso de mantenimiento por parte del Estado”, contó al diario Tiempo Diego Cabales, vecino del barrio y titular Revista Devoto.

Desmentida del Gobierno porteño

Ante la enorme polémica que se generó, el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti, confirmó a Infobae que "en el Palacio no se cumplía ninguna actividad del colegio. Estaba sin uso y lo que estamos haciendo es arreglándolo. Después lo va a usar Cultura, Educación, varios sectores”.

El ministro continuó diciendo que: “Hay un edificio nuevo para la escuela que ya está funcionando. Ya empezaron las clases, no pasa absolutamente nada”, agregó.

Consultado por el tuit publicado -y luego eliminado- por la Ministra de Cultura de Mendoza, Nora Vicario aclaró: “Ella visitó una importante parte de Devoto, pero quiero decir que el Palacio va a ser usado por todo el Gobierno de la Ciudad, y el distrito del vino no va a tener ninguna sede”, añadió.

Desde el ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron los dichos de Giusti: “Desde hace más de 6 años que el Palacio Ceci no cumple ningún uso educativo. No funciona como colegio ya que opera en su nueva instalación ubicada justamente detrás del Palacio. Los gremios politizaron el tema porque están alineados con la oposición. Esa nueva sede se construyó porque ya no se podía utilizar más el Ceci por sus deficiencias estructurales y porque, entre otras cosas, no tiene agua corriente, ni ascensor, ni rampas para discapacitados. Se usaba prácticamente como depósito".

“Cuando se informa que esto es 'sede del Colegio Ayrolo' se desinforma”, continuó comentando el funcionario de esa cartera. “La sede funciona la nueva construcción cuya entrada está en José Cubas, a metros de la Comisaría 45 y al que acuden hoy más de 400 alumnos y donde tienen todas las comodidades cubiertas. Ocultar esto, y decir que se quedan sin colegio, es manipular la opinión de la gente”.