No es el FMI, es Alberto Fernández vs. Máximo Kirchner

En el Senado, Juliana Di Tullio afirmó lo que opinan muchos cercanos a Máximo: “A mí me gusta que no se caretee en la política, me gusta la gente normal haciendo política. Máximo (Kirchner) no solo planteó su salida en función de ‘no estoy de acuerdo, hace 2 años que lo vengo diciendo’, y no solo lo dijo él, lo hemos dicho muchos: 10 años para pagar US$ 40.000 millones. No hay manera de lograrlo. Ni yo ni ningún otro legislador conoce el texto del acuerdo. Soy parte del Gobierno, confío en él y en la negociación, necesito saber qué estoy votando, qué voy a votar, qué voy a acompañar. Hubo una serie de malos entendidos que sería bueno se tranquilizaran porque esto no le hace bien a la previsibilidad de la Argentina y a lo que queremos desde el Frente de Todos, que es una coalición de gobierno con lo que eso implica”.