Mauricio Macri pide nuevo permiso para viajar

Además, la presentación detalla que el vuelo será a través de la línea LATAM y que el alojamiento será el Mandarín Oriental, un hotel de lujo ubicado en una de las zonas más caras de la ciudad de Santiago de Chile.

También advierte que un pronunciamiento adverso “comprometerá la libertad del Sr. Mauricio Macri, el debido proceso, la defensa en juicio, la dignidad humana y su estado de inocencia”.

En este sentido, adelantó que “en caso de una negativa, se recurrirá a los tribunales y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia".

Sobre este pedido, la abogada Valeria Carreras -que representa la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del ARA San Juan- adelantó que apelará la solicitud. "Denuncié sus engaños a la justicia y me dan la razón pero lo autorizan. Me voy a oponer", expresó en diálogo con GO Noticias.

Luego, en su cuenta de Twitter, la abogada escribió: "Nuevo permiso de salida del País de Mauricio Macri. Aporta 'pasajes' comprados por FIFA. El mail aportado es inexistente. Vas a la web de FIFA y en menú Legales te lo dicen directamente: CÓMPLICE LEGAL".

Cabe recordar que luego de haber indagado a Mauricio Macri el pasado 3 de noviembre, el juez Martín Bava debe decidir si procesa o no al ex presidente en la causa que investiga presunto espionaje a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

¿Una mano a Macri?

Otra novedad vinculada a esta causa es que hoy el camarista porteño Martín Irurzun le ordenó al juez Ariel Lijo que resuelva el pedido de Mauricio Macri de mudar a Comodoro Py el expediente donde se lo investiga por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan.

El presidente de la Cámara Federal porteña le reclamó al juez federal Ariel Lijo que diga si el expediente debe tramitarse en Comodoro Py, como pide la defensa de Macri o si debe seguir en Dolores, en manos del juez subrogante, Martín Bava. De manera oficial, Lijo todavía no respondió por este pedido del expresidente.

Cabe recordar que Irurzun es uno de los magistrados que más ha criticado el kirchnerismo, debido a su fallo que dio lugar a la llamada "doctrina Irurzun", que justificó las prisiones preventivas de ex funcionarios K.

Con esta jugada, Macri pretende imitar la estrategia de Gustavo Arribas, quien en diciembre de 2020 hizo un planteo igual para mudar a Comodoro Py la causa donde se investiga el espionaje ilegal que realizó el macrismo desde las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el AMBA.

El caso del ARA San Juan es conexo a este de las Bases AMBA, que a su vez está conectado al caso D’Alessio, por eso todos ellos por ahora se investigan en Dolores.

El juez Lijo y el fiscal Franco Picardi habían rechazado el planteo de Arribas pero Irurzun revocó parcialmente esa decisión, el 30 de diciembre de 2020. Lijo pidió entonces parte del expediente al juzgado de Dolores pero allí le dijeron que no había nada resuelto aún y la cuestión quedó en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata, que tenía a su vez un pedido similar por parte de Silvia Majdalani y que no había sido abordado.

El pasado 19 de octubre, un día antes de su segundo llamado a indagatoria, Macri siguió la senda de Arribas e hizo un planteo de inhibitoria en Comodoro Py. Se presentó de manera directa en el expediente que se abrió en los tribunales de Retiro por el pedido del ex jefe de la AFI macrista para reclamar que la causa por el espionaje al ARA San Juan se investigue en la Capital Federal.

En esta ocasión, tanto Lijo como Picardi le contestaron que tenía que esperar a que se resolviera todo lo anterior. Macri apeló y ahora Irurzun les ordena que le den una respuesta a Macri más allá de lo que pase con el caso de Arribas.

Macri realizó un planteo de inhibitoria ante los tribunales de Comodoro Py antes de ser indagado para lograr sacar la causa por el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan del juzgado de Dolores. “Ya hice el correspondiente planteo de inhibitoria ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional porteños”, le advirtió el ex presidente al juez Bava en escritos que presentó ante el juzgado federal de Dolores.

Macri insiste en que Bava es "incompetente" para instruir la investigación sobre el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino. Ya recusó en dos ocasiones al juez, pero ambas fueron rechazadas. Por eso exige que la justicia federal porteña le reclame el caso a la de Dolores. Ahora logró un importante empujón de parte de Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña. Pronto habrá más novedades...