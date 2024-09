Más control en Santa Fe: Presos de alto perfil bajo radar

image.png Presentación oficial del nuevo código de vestimenta para presos "Nivel 1".

Naranja: El color elegido para los presos de alto perfil

Por su parte, consultada por la designación del color naranja contó que se ha elegido uno llamativo "que de ninguna manera forma parte de nuestros uniformes: no podríamos haber pensado jamás en un gris, un celeste, un negro, o un verde, que son representativos de nuestras fuerzas de seguridad, sino que elegimos algo que favorece la posibilidad de identificación".

A partir de ello, se podrá detectar automáticamente si no están parados al lado de un efectivo del Servicio Penitenciar, y con eso controlarán no sólo cualquier circulación no permitida, sino también cualquier intento de fuga.

Los internos designados deberán utilizar estos uniformes en todo momento para salir de los pabellones, por lo cual no podrán recibir visitas, ni audiencias virtuales o presenciales, ni consultas médicas sin los mismos. "Los uniformes son propiedad del Estado y no de los internos. Hoy tenemos 60 internos Nivel 1 y 72 uniformes, pero estamos considerando el crecimiento de nuestra población", explicó Masneri.

image.png El uniforme debe ser utilizado en todo momento para salir de los pabellones y las visitas no podrán acudir con indumentaria de ese color para evitar conflictos.

Consultada sobre aquellos que no quieran usarlo, o rompan la vestimenta pactada, aseguró: "Si no quiere usar el uniforme y su vida no depende de esa salida, no accederá a la actividad que debía realizar, ya sea video conferencia, visita. Esa es la regla".

Por otro lado, en caso de romperlo "será considerado como un daño a un bien del Estado. Es lo mismo romper un uniforme que una reja y/o una pared. Constituyen un delito, una falta, y tiene una consecuencia económica porque los uniformes se compraron y hay que reponerlos".

Para cerrar, manifestó: "Creemos que marcamos una diferencia y que nos adelantamos a lo que va a venir: iremos ampliando los colores conforme se vayan actualizando las otras categorías de internos de alto perfil. Este es el primer paso con los internos Nivel 1, porque era lo más urgente, pero nos quedan los internos Nivel 2 y Nivel 3. En todos los casos este año se realizarán las licitaciones pertinentes".

Cabe recordar que la medida también contempla que se prohíba el ingreso de las visitas con prendas de ese color, a fin de evitar situaciones de conflicto que puedan generar riesgos al establecimiento.

