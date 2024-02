Los gobernadores avisaron: Las señales que LLA nunca vio

“Los diez gobernadores votamos todo. El Gobierno tiene que hacer una autocrítica. Hay un tema de incontinencia tuitera y es una falta de respeto, porque los gobernadores acompañamos y los acuerdos que faltaron son por fuera de los gobernadores”, puntualizó.

En un comunicado que dio a conocer en sus redes sociales, el PRO también defendió a sus gobernadores de las críticas de la Casa Rosada: “Durante estas semanas, nuestros diputados y los gobernadores del PRO trabajaron incansablemente para lograr que este gobierno tenga las herramientas que necesita para gobernar y llevar adelante el cambio”, dijeron.

“Privilegios de unos pocos”

El mandatario porteño Jorge Macri opinó por su parte que "la gran mayoría de los argentinos votó por un cambio y desde el PRO venimos trabajando para garantizar, desde el día uno, que el Gobierno Nacional pueda contar con las herramientas para llevar adelante las transformaciones que nuestro país necesita".

"Tristemente hay un sector de la política que elige poner por delante los privilegios de unos pocos en perjuicio de una Argentina mejor", dijo en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Zoom sin Llaryora

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora, fue uno de los principales blancos del Gobierno cuando salió a buscar a los supuestos “traidores” cuyos legisladores votaron en contra de las facultades delegadas. Ocurre que eran los mismos diputados que votaron en general a favor la semana pasada pero ahora lo hicieron en contra en varios artículos, lo que sirvió de argumento al oficialismo para acusarlos de traicionar los acuerdos parlamentarios. Sin embargo, el contexto ayuda a entender lo ocurrido.

Llaryora fue uno de los gobernadores que siempre se aprestó a negociar el apoyo a la Ley Ómnibus junto con los mandatarios de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Él, como otros propuso cambios en el Impuesto PAIS y esperaba una reunión con Milei para destrabar la votación en particular. Era claro que tanto el mandatario cordobés, como otros, no estaba dispuesto a votar todo el proyecto como había sido enviado por el Gobierno a Diputados sino no hubiese existido el cuarto intermedio tras la votación en general.

Pero Milei nunca recibió a los gobernadores y priorizó su gira por Israel, Italia y el Vaticano.

Según el diario cordobés La Voz, desde la votación en general de la Ley de Bases se cortaron los canales de diálogo con el oficialismo: “’Se perdieron cuatro días. Desde el viernes, nadie nos llamó para negociar’, dijeron en el entorno del mandatario cordobés”.

“En el seno del oficialismo provincial, consideran clave que Llaryora no haya participado este martes de una reunión por Zoom que mantuvieron los gobernadores de Juntos por el Cambio con el ministro del Interior, Guillermo Francos. En ese encuentro, los enviados libertarios interpretaron que habían logrado un acuerdo que les garantizaba el grueso de la votación en particular. Claramente hubo una mala lectura de ese cónclave”, contó el matutino mediterráneo.

Y para más pruebas del apoyo de Llaryora –que nunca fue un cheque en blanco a la ley- se expresó tras la caída del debate parlamentario en los siguientes términos: Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, del consenso y del respeto mutuo. DefendiendoCórdoba”.

