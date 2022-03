"El Frente de Todos no existe más" (y se suman renuncias)

En tanto, el consultor Facundo Nejamkis sumó en A24, donde compartía panel con Marangoni: “Como nosotros lo conocimos, el Frente de Todos no existe más. Eso no quiere decir que como marca no siga existiendo, pero como experimento del 2019 que le ganó a Macri, no existe más”.

Mientras tanto, los precios suben descontroladamente en las góndolas de supermercados, almacenes de barrio, carnicerías y verdulerías (ni hablemos corralones, ferreterías y concesionarias de autos). La falta de plan económico y el impuestazo que se viene a la clase media y alta obligan a reflexionar sobre el corto plazo de este país.

Siguen las renuncias en el Frente de Todos

Y se suman renuncias. Tras el arribo del economista Matías Tombolini (Frente Renovador) como nuevo presidente de ARSAT, el gerente general, Pablo Tognetti, renunció en muy duros términos:

“Me resulta imposible convivir con las actitudes del nuevo responsable del Directorio, quien creo vulnera la historia de la empresa e irrespeta los objetivos que la misma encarna desde su fundación.

Pareciera que en la concepción del nuevo presidente del Directorio, con su soberbia, la historia de ARSAT comienza con él. En las apariencias o en su trato, desconoce la historia forjada durante el Gobierno del Presidente Néstor Kirchner y la Presidencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner Pareciera que en la concepción del nuevo presidente del Directorio, con su soberbia, la historia de ARSAT comienza con él. En las apariencias o en su trato, desconoce la historia forjada durante el Gobierno del Presidente Néstor Kirchner y la Presidencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner

También, ignora la recuperación llevada adelante en forma acelerada por el Presidente Alberto Fernández.

Quiero expresar mi gratitud al Sr. Presidente de la Nación, Don Alberto Fernández, y a usted, por haberme confiado nuevamente la conducción de ARSAT”.

Al parecer, el exvicepresidente del Banco Nación había echado a 3 gerentes y nombrado a otros 15 empleados.

Así las cosas, se abre un nuevo frente interno en la coalición electoral.

