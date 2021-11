El Dipy se lanzó como político en La Matanza: qué argumentó

Y añadió: "¿Qué se pensaban que tengo miedo, eh, pensás que me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve así que me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite aquí estoy".

Fue el crimen el kiosquero en Ramos Mejía el detonante para que El Dipy tomara esta decisión: "Hoy fue el kiosquero, pero a 20 metros de ahí mientras estaban haciendo una nota -de prensa- estaban choreando", reflexionó.

Además, el cantante de cumbia aseguró que en La Matanza los ciudadanos, entre otras cosas, no tienen agua potable. "La Matanza no avanzó nunca... 38 años hace que gobiernan acá, 38 años de peronismo en mi partido que es La Matanza, hace 38 años que no avanzamos nunca".

"Cualquier partido que me necesite ahí estaré, y gratis, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria, no lo hago para llenarme los bolsillos", sentenció.