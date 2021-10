Con el Parque del Encuentro, Santiago apuesta por el diálogo

No faltan las referencias a lo que se intentó en días de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón con el parque educativo 'República de los Niños'.

Pero el politólogo y especialista en comunicación Federico Wals, quien dirigió el desarrollo junto a un equipo de especialistas, reveló el backstage:

Cuando el gobierno provincial decidió levantar el zoológico, se planteó qué se podía hacer en ese lugar, y un amigo santiagueño que estaba en los equipos de trabajo, contó que trabajé con el papa Francisco y que podría aportar ideas. Eso le llamó la atención al gobernador; me preguntaron si podía ir, y a los dos días estaba sentado en el despacho del doctor Zamora, a quien yo no conocía.

parque-encuentro-396149-183605.jpg

Zamora le comentó que quería conservar el espacio público donde estaba el zoológico, y que se le ocurrió “proponer que se haga algo educativo religioso, dado que

Santiago es madre de ciudades;

el afecto que le tiene el Papa a Santiago del Estero, y

lo que significa para la Argentina."

No existe algo así en el mundo, porque en el Parque de Tierra Santa en Aeroparque hay que pagar, en la República de los Niños también, y aquí podríamos hacer estos cinco edificios simbólicos, una mezquita, una sinagoga, una Capilla Sixtina, un templo budista y un templo protestante, que lleven contenido audiovisual en el interior.

“La propuesta fue un parque educativo, con contenidos audiovisuales, que forme a los jóvenes, a los chicos y también a los grandes, en el respeto, la tolerancia, la diversidad, el diálogo con el que cree en otra cosa distinta. Hemos tenido muchas diferencias irreconciliables los argentinos, y por eso planteamos, y es la idea del parque y lo que marcan los líderes religiosos a nivel mundial, somos todos hermanos. Entonces pensamos en que desde Santiago podemos mandar ese mensaje”.

Estuvieron presentes la intendenta de Capital, Norma Fuentes; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el senador nacional José Neder; la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala de Zamora; y otras autoridades, religiosos y estudiantes. El cantante y actor Manuel Wirzt realizó algunas interpretaciones alusivas.