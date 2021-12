image.png Interna en el Grupo América por Antonio Laje.

En una sorpresa entrevista al diario Clarín teniendo él un grupo de medios, el empresario también defendió a quien era su Gerente de Contenidos, Liliana Parodi, en dichos canales luego de que se instalaran también rumores de que se fue por denuncias de maltrato:

-¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo de las desvinculación de Liliana Parodi?

-Son etapas que se cumplen en la vida. Liliana llevaba 33 años en el canal y llevábamos 20 trabajando juntos. Y bueno, el directorio del canal entendió que había que mirar de otra manera la pantalla y hacer algún cambio. Lo conversamos con Liliana y la verdad es que lo único que tengo para con Liliana son palabras de agradecimiento porque se va del canal por la puerta grande, entendiendo que hay ciclos en la vida que se cumplen.

-Desde afuera se vio como algo muy repentino, ¿en la interna también fue así o ya estaban charlándolo desde hace bastante?

-No, hacía tiempo que veníamos hablando el tema, lo conversamos porque son muchos años. Lo veníamos programando para que no sea una cosa abrupta, estábamos esperando que llegara fin de año porque es el mejor momento para generar la salida y poder pensar el canal 2022 de otra manera.

-De alguna manera, la salida quedó vinculada al tema Laje porque se dio casi en el mismo momento. ¿Eso no tuvo nada que ver o sí precipitó la salida?

-Nada que ver una cosa con la otra. Lo veníamos hablando desde hace más de un mes con Liliana.

"El canal tiene por protocolo, el cual se aprobó hace más de un año, una casilla de correo abierta para que cualquiera genere una denuncia, hasta se puede hacer anónimamente, y Liliana no tiene ninguna, cero denuncias. Es cierto que es una mujer de personalidad fuerte, era la dama de hierro de América, pero trabajar de manera exigente no tiene que ver con el maltrato", insistió, respondiendo a los carteles que dicen "no es exigencia, es maltrato".

Sobre Parodi agregó que son ciertos los trascendidos de que podría ir a reemplazar a Fabián Doman en Edenor:

"Tuve una conversación con ella hace un rato muy cordial, muy sentida. Incluso le ofrecí que si se quería ir a trabajar con nosotros a Edenor tenía las puertas abiertas porque estamos en la búsqueda de un gerente de relaciones institucionales, así que le hice el ofrecimiento formal de que tenía las puertas abiertas para seguir trabajando en el grupo".

"Lo de Antonio me dolió porque lo conozco profesionalmente. No conozco al detalle cómo es su trato cotidiano en el piso porque no estoy ahí, pero lo conozco y creo que es una persona de bien. Y lo de Liliana me afectó en lo personal porque le tengo una gran estima, son muchos años de trabajo. Lo viví con dolor, pero hay etapas que se cumplen en la vida y procesos que se dan y momentos en los que hay que cambiar", cerró.