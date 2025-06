Metalfor bajo presión: FIX le baja la calificación

image.png

Según el informe publicado el 11 de junio de 2025, Metalfor —uno de los mayores fabricantes nacionales de maquinaria agrícola— debe afrontar vencimientos por US$ 6,2 millones correspondientes a sus ON Pyme Serie I el próximo 22 de junio, además de pagarés bursátiles por cerca de US$ 26 millones.