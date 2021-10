Todos quieren ser TecnoRed, la estrella de Arsat

El personaje que conoce 'la industria' es el ingeniero Juan Domínguez pero en algunos recortes periodísticos se menciona a Alejandro Paolini, ex vocero del abogado Henoch Aguiar, quien estuvo al frente de las telecomunicaciones gubernamentales en tiempos de Fernando De la Rúa.

La repartición donde estaba Aguiar hoy se llama Enacom, que le gira con regularidad ANR (Aportes No Reembolsables) a TecnoRed, para mejorar la infraestructura digital donde no hay conexión a internet.

Imposible ocultar que la irrupción de una empresa cordobesa como proveedora de gobiernos provinciales ha provocado enemigos, críticas, etc. Pero, en defensa de los gobiernos provinciales, ellos remiten a que es iniciativa de Arsat y a Enacom.

En los recortes de prensa, también se menciona como influyente en TecnoRed a otro abogado, Hernán Verdaguer, de histórico vínculo con Héctor Magnetto y el Grupo Clarín. ¿Será cierto? El misterio alienta el rumor. En especial cuando aparecen muchos personajes en escena, incluyendo los que aporta el sindicato FOETRA.

Una pregunta que también se lee en Internet acerca de TecnoRed en su rol de intermediario obligado entre Arsat y Huawei:

Hasta ahí no habría mayor problema. Pero la pregunta que surge es por qué no contratan directo a la empresa china, evitando así sobrecostos de intermediarios.

arsat.png Arsat -Néstor Pablo Tognetti, Guillermo Jorge Rus, Facundo Leal, Marcelo Tesoro y Anabel Cisneros-, ellos prefieren TecnoRed, dicen.

Ceniciento

La historia oficial de TecnoRed fue contada por Juan Domínguez en La Voz del Interior.

Según él, en su relato de canillita a campeón, todo comenzó en la cooperativa de Santa Rosa de Calamuchita y en el Instituto Provincial de Enseñanza Técnica (Ipet) Nº30 de Villa Rumipal, donde él estudió antes de ingresar a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Tanto su abuelo Ramón como su padre Carlos tenían contacto con la electrónica y la cooperativa, y así él inició su networking vecinal, luego logró el título académico, obtuvo una beca que le permitió recorrer 17 países y en 2003 puso TecnoRed, junto a un socio a quien le compró su parte en 2015. Se enfocaron al mercado de las cooperativas para proveer de servicios de valor agregado.

Luego, con la fibra óptica y ya Telecom, Telefónica, Claro y Arsat en el portafolio ce clientes, aumentó el volumen: una historia perfecta en la Argentina imperfecta. Bueno, las historias oficiales tienen esa licencia. Los gobiernos provinciales hicieron el resto, en el marco de la Red Federal de Fibra Óptica: "Desde 2015, Tecnored duplicó sus operaciones cada año. Con la pandemia se cuadruplicó. El año pasado éramos menos de 150 personas y ahora somos casi 200 personas. Como veníamos trabajando con fibra óptica, aprovechamos la oportunidad."

Según él, hay otras 3 empresas que compiten. Pero en el mercado afirman que pese a Ciena, Nokia y Hewlett Packard, Arsat prefiere o TecnoRed o Huawei, ahí está la duda.

Muy interesante esto porque Huawei se encuentra bajo presión del Gobierno estadounidense, y esto ha quedado en claro en los diálogos de funcionarios estadounidenses con sus pares argentinos.

Luego, la prensa global ha mencionado muchos incidentes para que Huawei no reciba microprocesadores o software estadounidense, en parte porque USA y China compiten por quién instala las redes 5G en el planeta.

Pero en la Argentina esos avatares parecen no tener consecuencias. De hecho Domínguez ni lo considera en su crónica tipo Cenicienta.