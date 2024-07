Salida de emergencia: Dos gobiernos buscan "sanear la deuda" de IMPSA

A partir de esa oferta, y por un plazo de 30 días, se iniciará un proceso de debida diligencia que estará abierto a la intención de otros posibles candidatos. Transcurridos esos 30 días, el grupo inversor interesado deberá presentar la oferta formal de capitalización.

En conferencia de prensa, Pazo expresó que "a partir de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se atraerán muchas inversiones en sectores como el hidroeléctrico o minero pueden hacer que esta compañía se ponga en valor".

Sobre este punto dijo estar convencido que "una empresa de nivel técnico y tecnológico de IMPSA volverá a recuperarse cuando esté en manos privadas y en las manos indicadas. Hay grupos interesados por el potencial de los negocios, y desde nuestro lado, lo más importante es, de alguna manera, garantizar la continuidad de la compañía”.

Por su lado el gobernador provincial destacó que “esta oportunidad también permite desarrollar cuál es el objetivo y por qué para Mendoza IMPSA es importante y por qué nos comprometemos, porque IMPSA es un emblema de Mendoza”.

En otro tramo de exposición señaló

Estamos trabajando en forma muy profesional para que esta empresa vuelva a ser lo que es, una empresa privada y exitosa, como fue en su tiempo, pero que ha entrado en un declive

Alfredo Conejo definió a IMPSA con “una empresa que produce muchísimas externalidades sobre el resto de la actividad, no sólo de la metalmecánica, sino de otras actividades económicas de Mendoza".

Al justificar la decisión de que el Estado no tenga más el control sobre el paquete accionario, el mandatario radical dijo: "Creemos que esta empresa, no sólo por razones ideológicas y doctrinarias, tiene que ser privada. No puede ser estatal”.

