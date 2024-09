“Durante varias décadas, esta acumulación continua de nieve da como resultado la presencia de una masa de nieve lo suficientemente grande como para que comience el proceso de metamorfismo de nieve a hielo glaciar”, agregan.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los glaciares se forman en lugares que reúnen tres condiciones:

Donde las temperaturas medias anuales están cerca del punto de congelación

Donde las precipitaciones invernales producen importantes acumulaciones de nieve

Donde las temperaturas durante el resto del año no provocan la pérdida total de la acumulación de nieve del invierno anterior

Sin embargo, en el caso del glaciar Humboldt, estas últimas condiciones que menciona el Servicio Geológico de Estados Unidos, y que ayudan a darle vida a los glaciares, se han visto afectadas por el cambio climático, lo que ha derivado en su muerte.

Ahora, si bien algunos expertos consideran que lo que resta del glaciar Humboldt sigue teniendo un gran valor cultural y científico, se ha destacado que técnicamente ya no es considerado glaciar, sino un campo de hielo estancado.

De glaciar a campo de hielo

Para tener una idea, el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo, indica que "un campo de hielo es una masa de hielo glaciar, similar a un casquete glaciar, pero generalmente más pequeño y sin forma de domo. En comparación con un casquete glaciar, un campo de hielo está más fuertemente influenciado por el terreno subyacente".

De acuerdo con National Geographic, de la totalidad de glaciares que tenía Venezuela, la mayoría desapareció para 2011 y sólo quedaba el glaciar del pico Humboldt, ubicado en el estado Mérida, sin embargo, tuvo que ser reclasificado.

"Cinco de los glaciares del país habían desaparecido para 2011, quedando solo el glaciar La Corona en el Pico Humboldt, en el Parque Nacional Sierra Nevada. Aun así, este emblemático punto congelado ha menguado tanto que ahora ha sido reclasificado como un campo de hielo", reseñó National Geographic.

Y agregó: "Durante su apogeo, La Corona abarcaba 4.5 kilómetros cuadrados, pero ahora se extiende por menos de 0.02 kilómetros cuadrados".

Por su parte, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA, explica que, “aunque no existe un criterio de tamaño universalmente aceptado que defina un glaciar, los científicos generalmente coinciden en que un campo de hielo de este tamaño está estancado, lo que significa que es demasiado pequeño para fluir pendiente abajo bajo la presión de su propio peso".

"Según esa definición, Venezuela ahora está libre de glaciares”, continúa.

Pero la preocupación de los científicos, ambientalistas y otros expertos, es que el cambio climático también pase factura en otros glaciares del mundo, hasta que desaparezcan.

Por ejemplo, los científicos, que durante mucho tiempo predijeron la desaparición del Humboldt, estiman que el aumento de las temperaturas también dejará a Colombia y Ecuador sin glaciares para 2050, reseña la BBC.

Asimismo, se estima que para 2050 México habrá perdido todos sus glaciares.

------------

Seguí leyendo en Urgente24

Netflix estrena la miniserie que promete atrapar a todos desde el primer capítulo

La miniserie de Netflix que atrapa desde el primer capítulo

AySA anuncia un cambio importante: Qué impacto tiene en los usuarios

Adiós a las suscripciones: Streaming de películas y series sin gastar un centavo

Este supermercado arrasa con cuotas sin interés y grandes rebajas

Así es como las mujeres pueden saber si van a sufrir una enfermedad cardiovascular 30 años antes

Estudio dice que un simple examen de sangre puede ayudar a predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres con décadas de antelación.

Las muertes por enfermedad cardiovascular ocupan el primer lugar entre las causas de muerte en todo el mundo. Esto incluye principalmente los ataques cardíacos y el accidente cerebrovascular. Pero, ¿Qué pasaría si se pudiera predecir el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular con muchísimo tiempo de antelación? Esto ya no parece algo lejano, según nuevo estudio.

Enfermedad cardiovascular

Hay varias cosas que pueden aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, como la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta, el estado de inflamación, el colesterol elevado, los triglicéridos altos y mucho más.

Precisamente, tomando en cuenta estos tres últimos factores, un nuevo estudio ha encontrado que la medición de la inflamación y los lípidos en la mediana edad puede ayudar a la detección y el tratamiento tempranos de la enfermedad cardiovascular.

De acuerdo una investigación, que contó con el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), medir dos tipos de grasa en la sangre junto con la proteína C reactiva (PCR), un marcador de inflamación, puede predecir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en las mujeres.

Pero lo sorprendente es que el riesgo se puede pronosticar con 30 años de antelación.

Los hallazgos fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología de 2024 y se publicaron en el New England Journal of Medicine.

Para el estudio, los investigadores usaron muestras de sangre e información médica de 27,939 proveedores de atención médica que viven en los Estados Unidos y que participaron en el Estudio de Salud de la Mujer, precisa un comunicado del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, por sus siglas en inglés).

Los investigadores hicieron un seguimiento de 30 años a las participantes, quienes tenían una edad promedio de 55 años al comenzar el estudio.

Durante el seguimiento, 3.662 participantes del estudio sufrieron un ataque cardíaco, un derrame cerebral, una cirugía para restablecer la circulación o murieron por problemas cardiovasculares.

En concreto, los científicos evaluaron la PCR de alta sensibilidad, junto con el colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL) o colesterol 'malo', y la lipoproteína (a), o Lp (a), un lípido parcialmente compuesto de LDL.

Finalmente, los investigadores encontraron que las participantes que tenían los niveles más altos de colesterol LDL tenían un riesgo asociado un 36 % mayor de sufrir enfermedades cardíacas en comparación con las que tenían los niveles más bajos, dice el comunicado.

Asimismo, las mujeres con los niveles más altos de Lp(a) tenían un riesgo asociado un 33 % mayor, y las que tenían los niveles más altos de PCR tenían un riesgo asociado un 70 % mayor.

Cuando se evaluaron las tres medidas (colesterol LDL, Lp(a) y PCR) juntas, las mujeres con los niveles más altos tenían un riesgo asociado más de 1,5 veces mayor de sufrir un derrame cerebral y un riesgo asociado más de 3 veces mayor de sufrir una enfermedad cardiaca coronaria, en comparación con las mujeres con los niveles más bajos.

"No podemos tratar lo que no medimos, y esperamos que estos hallazgos nos permitan identificar formas aún más tempranas de detectar y prevenir las enfermedades cardíacas", dijo Paul M. Ridker, MD, MPH, autor del estudio y director del Centro para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Brigham and Women's Hospital de Boston.

Por su parte, el Dr. Ahmed AK Hasan, médico y director de programas del NHLBI afirmó: “En los últimos años, hemos aprendido más sobre cómo los niveles elevados de inflamación pueden interactuar con los lípidos y aumentar los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Esto ayuda a explicar por qué los niveles más bajos suelen ser mejores”.

Los investigadores esperan encontrar resultados similares en los hombres.

Las células inmunes, que ayudan al cuerpo a repararse de heridas o infecciones, también pueden detectarenlace externoLa acumulación de colesterol extra en las células o su activación en respuesta a la acumulación de placa y la emisión de señales inflamatorias crea un entorno hiperinflamatorio en el que la placa puede formarse, aumentar de tamaño o incluso romperse, y provocar eventos cardiovasculares.

Para mantener una salud cardiovascular óptima, los investigadores hacen hincapié en la prevención primaria . Esto incluye realizar actividad física con regularidad, seguir una dieta saludable para el corazón, controlar el estrés y evitar el tabaco o dejar de fumar. Otras medidas para las personas con mayor riesgo pueden incluir el uso de medicamentos para reducir el colesterol o la inflamación. Los investigadores también han descubierto que las medidas que las personas toman a una edad más temprana para mantener la salud cardíaca y vascular pueden sumarse con el tiempo y correlacionarse con mejores resultados de salud años e incluso décadas después.

El colesterol LDL, que los profesionales sanitarios miden de forma rutinaria, se puede tratar con terapias ampliamente disponibles, como las estatinas. Sin embargo, las recomendaciones estándar para la detección de Lp(a) y PCR pueden variar.

Algunos países recomiendan la detección de Lp(a), ya que los niveles elevados suelen deberse a riesgos hereditarios. En áreas donde no se realizan pruebas de detección de Lp(a de forma universal, como en los EE. UU., los médicos pueden solicitar pruebas para personas con enfermedades cardíacas o que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad. Hay algunas terapias disponibles para quienes tienen niveles elevados y los investigadores están probando nuevos enfoques para personalizar y mejorar las opciones de tratamiento.

Las pruebas de detección de PCR también varían. La detección a menudo depende de los riesgos subyacentes de la persona o queda a criterio del proveedor. La colchicina, una terapia antiinflamatoria que se usaba anteriormente para la gota, fue aprobadaenlace externopor la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2023 para compensar los riesgos de enfermedad cardiovascular entre las personas con aterosclerosis. Se están estudiando terapias y enfoques antiinflamatorios adicionales.

El hábito al que debes renunciar porque se asocia con 13 tipos de cáncer

cancer council

Una nueva investigación dirigida por el Consejo del Cáncer, financiada por el Gobierno de Victoria, a través de la Agencia del Cáncer de Victoria, ha estimado que más del triple de cánceres son atribuibles a la inactividad física de lo que se había informado anteriormente, lo que refuerza la importancia de crear entornos que respalden y promuevan la actividad física en Australia.

El documento cuantificó la proporción de 13 tipos diferentes de cáncer atribuibles a la inactividad física. Se estima que 6.361 de los cánceres observados en 2015 fueron atribuibles a la inactividad física, lo que representa el 4,8% de todos los cánceres diagnosticados.

Esto supone un aumento del 350% respecto de la estimación anterior de que 1.814 (1,6% de los cánceres incidentes) eran atribuibles a la inactividad física en Australia en 2010.

Esta investigación refleja que ahora hay más tipos de cáncer, incluidos el de mama, colon, vejiga, endometrio, riñón, adenocarcinoma de esófago, gástrico, linfoma no Hodgkin, cabeza y cuello, mieloma, leucemia mieloide, hígado y vesícula biliar, que están vinculados a la inactividad física.

Más de 2.500 casos de cáncer (1,9% de todos los cánceres) podrían haberse evitado en 2015 si los adultos australianos hubieran aumentado su actividad física en una cantidad modesta (alrededor de 40 minutos por semana) una década antes.

La profesora asociada Brigid Lynch, autora principal del artículo, dijo que los hallazgos proporcionan una comprensión contemporánea de la carga de cáncer debida a la inactividad física.

"Ahora sabemos que ser físicamente activo reduce el riesgo de 13 tipos de cáncer. “Esta nueva investigación destaca la cantidad de diagnósticos de cáncer individuales que podrían haberse evitado si los australianos hubieran recibido más apoyo para integrar la actividad física regular en su día a día”.

Ainslie Sartori, vicepresidenta del Comité de Nutrición, Alcohol y Actividad Física del Consejo del Cáncer, afirma que estos hallazgos son esenciales para mejorar la forma en que se considera la actividad física en las políticas de prevención del cáncer.

“Australia es una nación orgullosa de su sistema de salud, pero no tenemos un plan de actividad física ni una estrategia nacional coordinada de actividad física. Combinado con los cambios en el suministro de alimentos, los hábitos alimentarios, el aumento de los alimentos procesados y de conveniencia, vivimos en entornos que no promueven estilos de vida saludables”.

“Queremos asegurarnos de que existan sistemas y entornos establecidos para que todos los australianos desarrollen hábitos de actividad física sólidos que puedan mantener, reduciendo su riesgo de desarrollar cáncer más adelante en la vida”.

El Consejo del Cáncer hace un llamamiento a todos los gobiernos para que implementen las recomendaciones de la Estrategia Nacional de Salud Preventiva y la Estrategia Nacional contra la Obesidad para crear entornos propicios para que los australianos aumenten su actividad física y vivan vidas más largas y saludables.

Fácil y rápido: Un truco de expertos en sueño para quedarte dormido

¿Necesitas quedarte dormido en cualquier lugar y en cualquier momento?método de sueño militarPuede ser perfecto para ti. Este método fue diseñado para ayudar a los miembros del servicio a conciliar el sueño en situaciones tensas o difíciles, enseñándoles a relajar rápidamente el cuerpo y la mente.

Relaja nuestro rostro, moviéndonos desde la frente hasta la mandíbula.

Libera cualquier tensión en tus hombros y brazos, permitiéndoles descansar a tus costados.

Respira lenta y profundamente y luego exhala gradualmente.

Relaja las piernas, comenzando por las caderas y los muslos y avanzando hasta las puntas de los pies.

Con los ojos cerrados, imagina una escena tranquila. Si te distraes, repite mentalmente una frase sencilla, como “quédate quieto”.

Triglicéridos altos: Evite esta bebida conocida antes de que sea tarde

El alcohol es una causa común de triglicéridos elevados y puede exacerbar los niveles de triglicéridos altos existentes. El tipo de alcohol no parece importar: cervezas, vinos y licores tienen el mismo efecto en el aumento de los niveles de triglicéridos. Evitar completamente el alcohol durante un mes puede resultar en una reducción significativa de los niveles de triglicéridos.

En el caso de las personas sensibles, incluso una pequeña cantidad de alcohol puede provocar un aumento de los triglicéridos. Por ello, se recomienda encarecidamente reducir el consumo a menos de 1 o 2 unidades de alcohol al día (1 unidad = ½ pinta de cerveza, 100 ml de vino, 25 ml de licor) o, idealmente, eliminar el alcohol por completo. Si padece hipertrigliceridemia grave (niveles superiores a 10 mmol/l), se le recomendará que evite todo tipo de alcohol.

https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/dietary-advice-for-management-of-high-triglycerides/

La desconocida bebida natural que ayuda a controlar la presión arterial

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2024/jugo-de-cereza-bajar-la-presion.html

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2024/tratar-prevenir-presion-arterial-alta.html