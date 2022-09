Ucrania y países de la OTAN firman Tratado de Seguridad

“Es un trabajo sin precedentes en la historia moderna, al igual que no tiene precedentes el acto de agresión a gran escala por parte de una potencia nuclear y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU contra un estado soberano europeo. Con la ayuda de los aliados, Ucrania está resistiendo con éxito esta embestida. Sin embargo, cabe señalar que muchas veces hubo que tomar decisiones ad hoc, y el desarrollo de mecanismos para esta ayuda requirió mucho tiempo, que siempre falta en la guerra y que se gana con dolor. sangre y vidas", dijo Andriy Yermak, Jefe de la Oficina del Presidente.

Según él, es necesario garantizar que Ucrania se encuentre completamente protegida en el futuro.

"Debemos asegurarnos de que el eslogan 'Podemos repetir' provoque ataques de pánico y malos recuerdos entre los rusos, que solo respondan '¡Nunca más!'. Para esto, necesitamos un poder militar lo suficientemente fuerte como para desalentar el deseo de los rusos de venganza. Y capaz de causar un daño irreparable al agresor si este deseo resulta ser irresistible. Las garantías de seguridad tienen como objetivo ayudarnos a crear ese poder”, agregó Yermak.

Al mismo tiempo, él enfatizó que el acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania no es un sustituto de la entrada en la OTAN, es un medio para garantizar la seguridad hasta que se produzca esta adhesión.

La prioridad

El exsecretario general de la OTAN y 1er. ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, señaló que la victoria de Ucrania en esta guerra es una prioridad inmediata:

Justo ahora, los ucranianos están demostrando en primera línea que, con los recursos necesarios, pueden derrotar a Rusia en el campo de batalla. Los ucranianos demuestran la voluntad de luchar, y el mundo democrático debe continuar brindándoles los medios para luchar. Cuando esta guerra termine terminado, debemos asegurarnos de que Rusia no pueda volver a invadir Ucrania nunca más. La mejor manera de hacerlo es que Ucrania tenga una fuerza militar significativa capaz de resistir cualquier ataque ruso en el futuro. Justo ahora, los ucranianos están demostrando en primera línea que, con los recursos necesarios, pueden derrotar a Rusia en el campo de batalla. Los ucranianos demuestran la voluntad de luchar, y el mundo democrático debe continuar brindándoles los medios para luchar. Cuando esta guerra termine terminado, debemos asegurarnos de que Rusia no pueda volver a invadir Ucrania nunca más. La mejor manera de hacerlo es que Ucrania tenga una fuerza militar significativa capaz de resistir cualquier ataque ruso en el futuro.

La adopción de estas recomendaciones enviará una poderosa señal a Vladimir Putin. Esto demostraría que nuestra lealtad a Ucrania no flaqueará, que su guerra es inútil. También enviaría una señal al pueblo ucraniano de que apoyaremos lealmente la independencia. y la soberanía de Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Hacerlo bien significa sentar una nueva piedra angular de la seguridad europea. Si no se hace esto, significará un agravamiento de la crisis en suelo europeo. La adopción de estas recomendaciones enviará una poderosa señal a Vladimir Putin. Esto demostraría que nuestra lealtad a Ucrania no flaqueará, que su guerra es inútil. También enviaría una señal al pueblo ucraniano de que apoyaremos lealmente la independencia. y la soberanía de Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Hacerlo bien significa sentar una nueva piedra angular de la seguridad europea. Si no se hace esto, significará un agravamiento de la crisis en suelo europeo.

Recomendaciones clave del informe:

La mayor garantía de seguridad para Ucrania radica en su capacidad para defenderse de un agresor según el artículo 51 de la Carta de la ONU. Para hacerlo, Ucrania necesita los recursos para mantener una fuerza defensiva significativa capaz de resistir a las fuerzas armadas y paramilitares de la Federación Rusa.

Esto requiere un esfuerzo de varias décadas de inversión sostenida en la base industrial de defensa de Ucrania, transferencias de armas escalables y apoyo de inteligencia de los aliados, misiones de entrenamiento intensivo y ejercicios conjuntos bajo las banderas de la Unión Europea y la OTAN.

Las garantías de seguridad deben ser afirmativas y claramente formuladas; establecen una serie de compromisos asumidos por un grupo de garantes, junto con Ucrania. Deben ser legal y políticamente vinculantes sobre la base de acuerdos bilaterales, pero reunidos en un documento de asociación estratégica conjunta, llamado el Pacto de Seguridad de Kyiv.

El paquete de garantías incluye medidas preventivas de carácter militar, financiero, infraestructural, técnico y de información para prevenir nuevas agresiones, así como medidas que deben tomarse inmediatamente en caso de una nueva usurpación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Además, la estructura del Pacto de Seguridad de Kyiv incluye un paquete completo de sanciones contra el estado agresor, y también puede incluir componentes adicionales, como acuerdos para proporcionar a Ucrania sistemas modernos de defensa aérea/antimisiles, acuerdos regionales sobre seguridad en el Mar Negro, y otros.

El Pacto reunirá a un grupo central de países aliados con Ucrania. Esto podría incluir EE. UU., Reino Unido, Canadá, Polonia, Italia, Alemania, Francia, Australia, Turquía y los países nórdicos, bálticos y de Europa central.

Las garantías de seguridad no reemplazan la ambición de Ucrania de unirse a la OTAN. Esta aspiración está salvaguardada en la Constitución ucraniana y es una decisión soberana de Ucrania. Ucrania también está en el camino hacia la membresía en la UE. Como miembro de la UE, Ucrania se beneficiará de la propia cláusula de defensa mutua de la UE.

Tanto la pertenencia a la OTAN como a la UE reforzarán la seguridad de Ucrania a largo plazo. Las garantías esbozadas hoy no socavan de ninguna manera estos objetivos, pero garantizarán que Ucrania tenga lo que necesita para defenderse en cualquier circunstancia.

