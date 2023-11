Suecia a la OTAN: Turquía inicia debate pero pospone votar

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAnibalGarzon%2Fstatus%2F1724911118194266213&partner=&hide_thread=false Erdogan dice: "Israel es un estado terrorista". Solo recordarle a Erdogan que ese estado terrorista es socio de la OTAN, donde Turquía es miembro.pic.twitter.com/xslNkrzgNT — Aníbal Garzón (@AnibalGarzon) November 15, 2023

Ante el pedido expreso de Ankara para dar el visto bueno, Estocolmo aprobó este año una nueva ley antiterrorista y en julio un tribunal sueco condenó a un turco por financiar al PKK. En cuanto a la solicitud de erradicar la hispanofobia, un Tribunal de Suecia condenó a un ciudadano por “incitación al odio” tras prender fuego una copia de Corán.

En relación a ello, el presidente del comité de Asuntos Exteriores turco, Fuat Oktay, miembro del partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, dijo a los legisladores el jueves que Suecia ha "adoptado medidas concretas sobre las actividades terroristas, especialmente las actividades y la financiación del PKK", y añadió que "los grupos afiliados al PKK no pueden encontrar en Suecia un espacio de acción cómodo como antes".

Aún así, los miembros del AKP siguieron adelante con una moción para posponer la votación, diciendo que era necesario aclarar más puntos y que las negociaciones aún no habían “madurado” lo suficiente.

No obstante, organismos de DD.HH. aseguran que Turquía no sólo combate al "terrorismo kurdo" sino que a la totalidad de tal etnia, a partidos de Oposición y a la Izquierda local.

Pero Urgente 24 ya contó que en el 2003, el control kurdo ejercido en las ciudades iraquíes de Mosul y Kirkuk, despertó gran preocupación entre altos funcionarios turcos que ahora se preguntan hasta cuando seguirá esa resistencia y cuales son las intenciones de un pueblo, guerrero de tradición.

Lo último fue un ataque suicida kurdo, a principios de octubre, perpetrado por grupo separatista proscrito, el Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK) e ISIL (ISIS). Fue un atentado bomba ante el Ministerio del Interior y cerca del Parlamento perpetrado por 2 terroristas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlertaMundial2%2Fstatus%2F1708428044950487163%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1708428044950487163%7Ctwgr%5E262c340cd830494a11c7d2485c497265ba6c4100%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fatentado-suicida-turquia-terrorista-se-inmolo-ministerio-n561406&partner=&hide_thread=false | Ataque terrorista en Turquía: Dos terroristas llevaron a cabo un ataque con bomba frente al Ministerio del Interior en Ankara, uno de ellos se hizo estallar mientras el otro fue "neutralizado" por las autoridades. pic.twitter.com/kjCU6Rrtxi — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 1, 2023

Opositor turco en asilo en Suecia

Un caso emblemático que ilustra la supuesta persecución política del gobierno de Erdogan a las minorías no oficialistas, es el de Hamza Yalçin, un ciudadano turco que huyo a Suecia "porque no era miembro de la OTAN” , aunque enfrenta acusaciones en Ankara por supuestamente dirigir una organización terrorista.

"Estaba en contra de la entrada de Turquía en la OTAN y estoy en contra de la de Suecia. Se tendría que haber celebrado un referéndum”, añadió en diálogo con la prensa sueca.

Yalçin recibió el estatus de refugiado en Suecia en 1985 y finalmente el país nórdico le concedió la nacionalidad en 2006 “como medio de otorgarle una protección reforzada al persistir las circunstancias que habían justificado la concesión del asilo”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbrigada19julio%2Fstatus%2F995921747261181953&partner=&hide_thread=false Activistas kurdos en Londres detienen el convoy que acompaña al presidente Erdogan en su visita oficial.#ErdoganNotWelcome #TAMAM



pic.twitter.com/O4ba3Eu9LA — Brigada 19 de Julio (@brigada19julio) May 14, 2018

La historia de Yalçin se remonta a cuando lo encarcelaron en Turquía en 1979 dada su militancia de Izquierda.

“Me dispararon en la espalda. Unos días antes, mi hermano también fue detenido y lo mataron en custodia. Me escapé de prisión en marzo de 1980 y llegué a Suecia en 1985”, dijo.

Poco después volvió a su país y fue detenido en 1990:

Me torturaron y encarcelaron hasta enero de 1992. Me acusaban de dirigir dos organizaciones terroristas: THKP-C Tercera Vía y THKP-C Movimiento de Resistencia Me torturaron y encarcelaron hasta enero de 1992. Me acusaban de dirigir dos organizaciones terroristas: THKP-C Tercera Vía y THKP-C Movimiento de Resistencia

Él niega las acusaciones de que dirigía dos agrupaciones terroristas, pero es importante destacarlo, para dar las dos versiones del hecho. Tras ser absuelto en las dos primeras instancias, el Supremo turco lo condenó a muerte. Posteriormente la pena fue conmutada a cadena perpetua. “A los seis meses volví a salir ilegalmente al extranjero”.

Hace 6 años, estando de vacaciones en España, fue detenido en base a una notificación de Interpol presentada por Ankara por supuestamente insultar al presidente en sus artículos y por hacer apología del terrorismo. Tras pasar 25 días en la cárcel en Barcelona, fue finalmente liberado y España rechazó su extradición.

