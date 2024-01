¿Por qué la Generación Z prefiere relaciones no monógamas?

En ese sentido, lejos de sentir culpa o vergüenza, ante la pregunta de por qué la no monogamia funciona para ellos, el 51% de los miembros aseveró que la razón principal para buscar una o varias parejas adicionales es que una sola persona no puede satisfacer sus necesidades sexuales.

Las mujeres tienden a experimentar más

En este camino, son las mujeres quienes dan un paso adelante. Tal como revelan los datos de la encuesta, son los miembros femeninos quienes llevan más tiempo experimentando con este concepto (18% vs 5%) y el 21% afirmó que no cree poder ser felices y monógamas al mismo tiempo, frente al 15% de sus pares hombres.

“En algunas relaciones monógamas abiertas se mantiene la monogamia emocional mientras que se tiene un acuerdo flexible y fluido respecto al sexo, lo que proporciona una variedad y emoción que puede potenciar la energía erótica", explica la Dra. Tammy Nelson, autora del libro Open Monogamy.

"Esto requiere que los dos miembros de la pareja se comuniquen de forma abierta y acuerden sus valores fundamentales, establezcan límites y se planteen situaciones hipotéticas para abordar sus posibles experiencias", continúa.

Y agrega: "Ashley Madison cuenta con un gran número de usuarios interesados en estar en una relación abierta, y ofrece una plataforma en la que tanto las personas como las parejas que quieren un tipo de relación parecida tengan un espacio para encontrarse”, agrega.

También prefieren privacidad

A pesar de haber nacido en el auge de las redes sociales, los miembros de Ashley Madison prefieren no hacer públicas sus relaciones de pareja.

¿Por qué? Al 62% no le parece necesario, el 55% considera que no es asunto de nadie más y el 29% expresó que es una forma de validación externa que no necesitan ni desean; la privacidad y discreción resisten ante la exposición total.

De hecho, según la encuesta de YouGov, el 59% de la población general internacional considera que hay que ser discreto respecto a la vida sexual.

La encuesta también indica que, de la población internacional en general que hace públicas sus relaciones, el 41% lo hace para que su pareja se sienta segura, y el 29% lo hace porque lo siente como un logro.

Con un pie en la juventud y otro en la edad adulta, sin dudas la Generación Z está tratando de encontrar su lugar en este mundo… o cambiarlo.

Fuente: Prensa & Comunicación / Nara Briega

