Rusia difundió su listado de países enemigos con gas récord

Precio del gas

Al comentar sobre el aumento récord de los precios del gas en Europa, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, recordó a los funcionarios occidentales su decisión de congelar Nord Stream 2.

“Solo puedo felicitar a los colegas europeos con visión de futuro que se defendieron de manera confiable contra los insidiosos rusos y el proyecto Nord Stream 2”, ironizó Medvedev.

Temprano en el día, los futuros de gas de abril en el índice TTF subieron de US$ 2.400 por metro cúbico a US$ 3.900. Al mismo tiempo, el precio de liquidación del viernes fue de US$ 2.170.

Los precios del petróleo se dispararon a más de US$ 139 el barril después de que Estados Unidos dijera que estaba en “discusiones activas” para prohibir las importaciones de crudo ruso, sacudiendo los mercados cuando Moscú afirmó que detendría los bombardeos en Ucrania para permitir que los civiles escaparan de cuatro ciudades de primera línea.

El referencial internacional Brent subió a US$ 139,13 el barril el lunes por la mañana, casi un 20% por encima de su precio de cierre del viernes, alcanzando su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008.

El salto se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijera el domingo que estaba discutiendo una prohibición petrolera con aliados y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Casa Blanca se había mostrado previamente reacia a considerar la medida, advirtiendo que aumentaría los precios para los consumidores.

Los mercados reaccionaron bruscamente, con el desplome de las acciones y la caída del euro en las primeras operaciones mientras los inversores calculaban las consecuencias de un aumento prolongado en los precios de la energía. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 3,9%, cerrando en el nivel más bajo desde 2016.

Los precios del gas natural al por mayor en Europa también se dispararon, y los futuros subieron a un nuevo récord de 335 euros el megavatio hora desde los 193 euros del viernes, un salto del 74%. Hace 1 año, el precio rondaba los 16 euros.

Corredores y brigada especial

Durante la operación en Ucrania, las fuerzas armadas rusas abrieron 6 corredores humanitarios, incluso desde Kiev hasta el Gomel bielorruso, dijo el representante oficial del Ministerio de Defensa, el general de división Igor Konashenkov.

“Hoy, a partir de las 10:00, hora de Moscú, se ha declarado un “régimen de silencio” y se están abriendo 6 corredores humanitarios:

1 de Kiev a Gomel;

2 de Mariupol a Zaporozhye y Rostov-on-Don;

1 de Kharkov a Belgorod;

2 de Sumy a Belgorod y Poltava", dijo.

Según el general, toda la información detallada se entregó por adelantado a la parte ucraniana, así como a las estructuras pertinentes de la ONU , la OSCE y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Además, denunciaron la presencia del grupo de sabotaje y reconocimiento Legión Nacional Georgiana, que participaron en los combates en Afganistán y en Irak, y combaten del lado de Ucrania.

mamuka.jpg Mamulashvili Ushangui, alias Mamuka.

"El comandante de campo de la Legión Nacional Georgiana es Mamulashvili Ushangui [Mamuka], nacido el 22/04/1978, de la ciudad de Tbilisi (...). Veterano de guerra de Georgia, tras participar en el conflicto armado en Abjasia y posiblemente en Sudáfrica (...) en el pasado, tomó parte en enfrentamientos en la República de Chechenia como mercenario", subrayó el informante del Ministerio de Defensa a la agencia rusa Sputnik.

Según él, las tropas y los servicios secretos de Ucrania coordinan las actividades de la Legión.

"Mamulashvili también viajó al territorio de EEUU, donde se reunió con las diásporas ucraniana y georgiana, así como con representantes de organizaciones militares estadounidenses", agregó.