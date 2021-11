Rodrigo Lussich disparó con todo contra Ángel De Brito

Sin embargo, el presentador uruguayo fue más allá y se refirió, aunque sin nombrarlo, a Ángel de Brito."En lo personal siento que muchas cosas que se dicen forman parte de gente malintencionada y mal informada que siempre están tratando de distorsionar y tirar mierda contra este programa", declaró Rodrigo Lussich. No es la primera vez que el conductor se cruza con Ángel de Brito. Hace unos días, quien anteriormente fue panelista de Intrusos dijo respecto a la producción de El Trece: "No me gusta. LAM es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados”.