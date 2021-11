¿Qué comparten Andy Warhol, Bob Marley y Chano Carpentier?

image.png Chano Charpentier, el hombre que lidera Tan Bionica y es mediatizado por sus problemas con la droga.

George Harrison, integrante de The Beatles, nació en Liverpool en 1943. Fue músico, compositor, cantautor, productor, actor, activista pacifista y guitarrista de los Beatles. Entre sus composiciones más valiosas están: Here Comes the Sun, Something, I Need You, Old Brown Shoe, entre otras. Tras la disolución de The Beatles, compuso como solista y publicó en 1970 su primer álbum: All Things Must Pass. De forma paralela a su trabajo como músico, Harrison también trabajó como productor musical y cinematográfico. En 1974 fundó Dark Horse Records, un sello independiente bajo el que publicó sus discos desde Thirty Three & 1/3 (1976) hasta Brainwashed (2001), y creó HandMade Films, una productora que financió largometrajes como La vida de Brian y Time Bandits. Tras pelear con un cáncer de pulmón, falleció a los 58 años en el 2001 en Los Angeles, California.