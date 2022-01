Proteger los datos y la privacidad tiene un día en el mundo

Como sabemos los datos personales son toda la información referente a una persona, por eso es bueno protegerlos. En los últimos años, las empresas comenzaron a acceder a esta información a través de Internet y el ecommerce.

asia-lady-casual-using-laptop-online-shopping-with-64LUA4S-scaled.jpg La protección de datos evita que la ciberdelincuencia haga compras electrónicas o envíe correos maliciosos

Redes y comercio electrónico

Cuando los interesados generan un mail, un perfil en una red social, hacen una compra, participan de un sorteo o completan una encuesta, por ejemplo, todos registran esta información en la web.

Sobre el tema, Martín Malievac, director de investigación y desarrollo de Napse reflexionó. “Uno de los principales usos de estos datos por parte de las empresas es el de ofrecernos comunicaciones y promociones personalizadas”.

“Cuando las marcas nos conocen, pueden mostrarnos productos y beneficios que sean de nuestro interés gracias a una gran base de datos y algoritmos con Inteligencia Artificial, porque una misma oferta o descuento no siempre es la mejor para todos”, señala el analista

Pero no es solo una cuestión comercial entre privados excede ese marca cuando el robo de datos se trasforma en un problema difícil de controlar.

Eduardo Peduto, integrante del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmó un comunicado en el que se compromete “a poner el máximo esfuerzo en esta tarea de cooperación y complementación con las autoridades, entre ellas las que integran la Red Iberoamericana de Protección de Datos, para poder avanzar en un consenso que permita la configuración de un nuevo marco internacional de protección de datos personales”.

Por cierto, en la Argentina, existen normativas que reconocen el derecho de los usuarios a saber la existencia de base datos personales y su finalidad. Cualquier persona puede hacer un pedido a todo organismo público o privado que posea sus datos personales, que deben brindar una respuesta incluyendo todos los datos, cómo se obtuvieron y para qué se utilizan.

El director de investigación y desarrollo de Napse completó al sostener que en ocasiones los datos se utilizan con fines peligrosos, como realizar estafas o encriptar la información de un dispositivo para pedir un rescate. “Teniendo en cuenta que los datos bancarios o de las tarjetas de crédito también son registrados en la web, es fundamental cuidar la privacidad de nuestra información"

Malievac recordó "no usar contraseñas fáciles de adivinar, evitar las redes de Wi-Fi públicas, dejar registro de los datos solo en páginas seguras y no darlos por vías que no sean oficiales son algunas buenas prácticas”, amplió el analista.

Siempre en un contexto de análisis corriente, Check Point Research, observó hacia finales de 2021 que, a nivel global, los ciberataques contra redes corporativas aumentaron hasta un 50% respecto al año anterior.

El sector de educación e investigación fue el más afectado, con un promedio de 1605 ataques por semana, estando muy cerca las organizaciones gubernamentales, compañías de comunicaciones y los proveedores de servicios de Internet detalló la compañía.

Lo mismo ocurrió con la salud donde aumentaron un 71% comparado con los niveles previos a la pandemia, lo que demuestra que los atacantes no poseen límites.

En su cuadro de situación la empresa sostuvo que el correo electrónico se volvió la forma más popular de distribución de malware a lo largo de la pandemia, que ahora ya representa el 84%. Por lo tanto nadie se salva de algún ataque cuando menos lo espera.

En función de la velocidad que tomaron los ciberataques la compañía replanteó los desarrollos para mejorar las condiciones de seguridad bajo el concepto "detectar no alcanza" ya que cuando el malware está adentro del dispositivo es tarde. "Las empresas no pueden permitirse el lujo de conformarse con el segundo lugar cuando se trata de defenderse de amenazas en constante evolución", acotan.

Alejandro Botter, gerente de ingeniería para la región afirma que su equipo trabajó en "tecnologías de vanguardia enfocadas a la prevención con el desarrollo de plataformas globales de inteligencia de amenazas (Threat Cloud) que se integran y mejoran soluciones de software particularmente enfocadas a evitar el robo de datos".