Presupuesto a US$ 45 el barril y llegó a US$ 100: ¡Ucrania!

Vladímir Vladimirovich Putin: el mundo es complejo y hay que planificar con cuidado.

El nudo

Rusia no es una potencia económica. La habilidad de Putin ha sido cómo mantener la potencia militar de Rusia con una economía mucho menor.

Para entender de qué estamos hablando: el PBI por habitante en el 3er. trimestre de 2021 fue en Rusia de US$ 2.584 y en Alemania fue de US$ 10.989.

El gasto militar siempre requiere un respaldo financiero. Putin ha logrado una gran eficiencia en el gasto para la Defensa. ¿Querría desbalancear todo en una invasión que podría dejarlo exhausto, frágil ante sus enemigos de verdad que ya dijeron que no enviarán tropas a Ucrania y se limitarán a sanciones que compliquen aún más las finanzas rusas?

Es grave subestimar de esa manera a Putin. Habitualmente la gente que elabora los análisis de inteligencia son burócratas sin brillo, gente gris que jamás llegaría a analistas de corporaciones multinacionales, que necesitan tomar riesgos millonarios. Cuando un periodista interroga a un analista de inteligencia gubernamental tiene que andar con cuidado. Puede estar desinformando porque le ordenaron hacerlo. Puede abundar en enfoques conspiranoicos propios de esa gente. Puede estar inventando porque no tiene la información requerida. Cada periodista tiene su mecanismo para verificar lo que diga esa 'fuente' o ese 'informante'.

¿Ucrania es el objetivo de Putin o el acuerdo con la OTAN que la OTAN se niega a concederle y que también involucra a Georgia y otros territorios?

Ucrania no es la prioridad 1 de Putin porque ya le quitó Crimea, el Donbass utiliza pasaportes y documentación rusa, habla ruso y anhela integrar la Federación Rusa; y están ocurriendo otras noticias en Ucrania, con una situación económica catastrófica: ¿Por qué no preguntan en Odesa si es más popular Putin o el presidente ucraniano Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy? ¿Cuánto tiempo más podrá sostener Kiev su posición en Odesa?

La prioridad de Putin es el acuerdo con la OTAN, que involucra a Ucrania, a Georgia, a otros territorios de la ex URSS y a toda Europa del Este.

La cuestión es cómo llevar a la OTAN a la mesa de negociaciones. Y de eso trata todo lo que está sucediendo en estos días.

El Presupuesto 2022/2024 que aprobó la Duma en noviembre 2021 es de US$ 335.031 millones en 2022; US$ 341.445 millones en 2023; y US$ 345.462 millones en 2024.

Los gastos presupuestarios en 2022 aumentarán en casi 30,1% en comparación con 2019, el último año prepandémico, según la Cámara de Cuentas de Rusia, en base a un pronóstico de crecimiento del +3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, +5,9% la inversión y una inflación del 4%.

Desde 2016, Rusia trabaja en la elaboración de sus presupuestos con un barril de crudo a entre US$ 40 y US$ 45.

En el Presupuesto vigente se prevé que los ingresos procedentes de la venta de petróleo y gas aumenten del 6,8% al 7,2% del PIB en 2022 pero en 2023-2024 se reduzcan al 6,5% y 5,7%, respectivamente, en comparación con 2021.

Sin embargo, he aquí una gran pregunta: ¿por qué no utilizar los ejercicios bélicos en la frontera con Ucrania, en el marco del esfuerzo para forzar a la OTAN a una negociación, para además llevar el precio del barril hacia arriba y provocar excedentes presupuestarios?

Desde 2014 que el barril de crudo no enfilaba hacia los US$ 100. Pero está sucediendo en 2022. En la OPEP +, una creación de Putin para co-liderar la OPEP, hay festejos.

Joe Biden necesita más petróleo porque el precio de la nafta hacia arriba provoca inflación en un año electoral. Pero el Pérmico tiene sus prioridades.

US$ 100

La 'inteligencia' gubernamental estadounidense no tenía previsto estos acontecimientos. Al menos los grandes productores de petróleo por fracking, que están ganando mucho dinero con el barril de crudo hacia arriba, no aumentarán su producción este año, adhiriendo a un acuerdo con Wall Street.

3 de las mayores empresas de shale / fracking / esquisto, Pioneer Natural Resources Co., Devon Energy Corp. y Continental Resources Inc., reportaron sus ganancias anuales más altas en más de una década e informaron que recaudaron cantidades récord de efectivo extra al 'pisar' el dinero, reinvirtiendo sólo lo que necesitan para mantener la producción más o menos estable.

Los 3 dijeron que continuarían limitando el crecimiento de la producción este año. Los 3 prometieron austeridad a pesar de la escasez de oferta en el mercado petrolero. Y esta dinámica ha alarmado a la Casa Blanca, según The Wall Street Journal. Joe Biden ha pedido a los productores estadounidenses que perforen más mientras se enfrenta al aumento de los precios de los combustibles y la inflación generalizada.

Es decir que el precio más caro del barril que genera excedentes presupuestarios a Rusia le complica la inflación a Joe Biden en un año de elecciones decisivas para no perder el control del Legislativo.

Collin Eaton afirma en WSJ que, "por ahora, la mayoría de las grandes empresas de esquisto no están respondiendo al llamado de la Casa Blanca y se apegan a los compromisos que hicieron de limitar la producción y devolver más efectivo a los accionistas, un esfuerzo por recuperar a los inversores que abandonaron la industria después de años de bajos rendimientos."

Las petroleras del fracking pidieron mucho dinero a Wall Street y es hora de devolverlo. Esto no coincide con las necesidades de Biden y del Partido Demócrata.

“Quiero dejar en claro que no hay cambios en nuestro libro de jugadas de retorno de efectivo”, dijo el presidente ejecutivo de Devon, Richard Muncrief, a los inversores el miércoles. “Será más de lo mismo”.

Los analistas no están de acuerdo sobre cuánto aumentará la producción de petróleo de USA en respuesta a los altos precios, en medio de un vacío de oferta dejado por la OPEP+, que no actualizó su producción tal como lo requería el 'rebote' de la pospandemia.

La cantidad promedio de plataformas de perforación operadas por productores privados de petróleo, con y sin respaldo de capital privado, aumentó un 87%, a 116, y un 112%, a 156, respectivamente, de enero de 2021 a enero de 2022, según la consultora dEnverus. Mientras tanto, las plataformas operadas por grandes y medianos productores de petróleo que cotizan en bolsa aumentaron 12%, a 124, y 21%, a 80, en el mismo período.

La consultora de energía Wood Mackenzie espera que la producción en EE. UU. a fin de año aumente en 240.000 barriles por día, casi exclusivamente en el Pérmico, lo que se compensaría con caídas en otros lugares.

Ben Dell, socio gerente de Kimmeridge Energy Management Co., inversionista y defensor de que las compañías petroleras sigan bombeando y devolviendo efectivo a los accionistas, dijo:

La única pregunta que los inversores deberían hacerse es ¿por qué demonios querrían que creciera un [productor de petróleo] estadounidense? El sector ha estado trabajando. El flujo de efectivo se está devolviendo. Este no es el momento de cambiar el [nuevo] modelo de negocio. La única pregunta que los inversores deberían hacerse es ¿por qué demonios querrían que creciera un [productor de petróleo] estadounidense? El sector ha estado trabajando. El flujo de efectivo se está devolviendo. Este no es el momento de cambiar el [nuevo] modelo de negocio.

Marco Rubio, precandidato presidencial en apuros.

El Senado

En tanto, horas atrás acaba de suceder otro hecho fundamental, y lo denunció Andrés Desiderio en Politico.com/, desde Washington DC: los 'halcones' del Senado decidieron no sancionar a Putin tal como amenazaban:

"(...) Después de semanas de furiosas conversaciones bipartidistas sobre un paquete de sanciones a Rusia, y repetidas afirmaciones de que el Congreso tenía que enviar un fuerte mensaje a Vladimir Putin cuando se acercaba a una invasión de Ucrania, los senadores se conformaron con una reprimenda simbólica. Ellos explicaron su falta de acción diciendo que Biden ya tiene todo el poder que necesita para castigar a Moscú.

Es un marcado contraste con la forma en que se comportaron en días de Donald Trump, cuyo acercamiento a Putin fue esposado temprano con un duro proyecto de ley de sanciones que logró consenso bipartidista.

(...) “Básicamente han anunciado al mundo, a Putin y a los rusos que tienen la intención de imponer sanciones”, dijo el principal republicano del Comité de Inteligencia del Senado, el senador de Florida, Marco Rubio, sobre la Administración Biden en una breve entrevista. “Él no necesita un proyecto de ley para hacer las sanciones. El hecho de que el Congreso no apruebe un proyecto de ley no va a cambiar nuestra capacidad de responder a esto”.

(...) Lo que realmente impulsó el final del debate sobre las sanciones de este año fue el marcado contraste entre las peleas políticas por la política rusa de Trump y las maniobras multilaterales que han dominado la relación de Biden con Moscú. Ambos partidos tenían algo que ganar al rechazar a Trump; pero con la amenaza de guerra aún pendiendo sobre Europa, ambas partes ahora preferirían dar un paso liviano antes que pasarse de la raya.

“Si alguna vez hubo un momento en el que no deberíamos buscar una ventaja política inmediata, este es probablemente uno de esos”, dijo Rubio después de salir de una sesión informativa clasificada esta semana. “Me imagino que habrá tiempo para mirar hacia atrás y ver cómo se manejó esto y si se podría haber hecho mejor. Pero ahora probablemente no sea el mejor momento para eso”. (...)".

¿Y entonces, cuál es la lectura de los acontecimientos? En definitiva, los 'halcones' de WDC no quieren apresurarse en sanciones a Putin porque ellos tampoco creen que habrá guerra y observan que habrá negociaciones, tal como anticipó Urgente24 el jueves 17/02.