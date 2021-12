Perdió María Belén Ludueña, ganó Julieta Prandi

(...) Guillermo Andino se tomará vacaciones de su programa Es por ahí, hasta ahora, durante todo el mes de enero, para volver en febrero a conducirlo. La que termina su contrato a fin de año y ya no regresará, es Soledad Fandiño, quien antes había estado animando junto al 'Pelado' López el 'Santo Sábado', que también termina, para ser reemplazado por el programa de Flor de la V, que producirá Jotax. La mamá de Milo y ex mujer de Residente está muy feliz de novia con Lucas Langelotti y se iría de vacaciones durante el verano, para volver al rubro actoral en el 2022. Los rumores en el canal es que habría cambio de conductores durante el verano, pero que la que ocuparía el lugar de Fandiño sería María Belén Ludueña (...). (...) Guillermo Andino se tomará vacaciones de su programa Es por ahí, hasta ahora, durante todo el mes de enero, para volver en febrero a conducirlo. La que termina su contrato a fin de año y ya no regresará, es Soledad Fandiño, quien antes había estado animando junto al 'Pelado' López el 'Santo Sábado', que también termina, para ser reemplazado por el programa de Flor de la V, que producirá Jotax. La mamá de Milo y ex mujer de Residente está muy feliz de novia con Lucas Langelotti y se iría de vacaciones durante el verano, para volver al rubro actoral en el 2022. Los rumores en el canal es que habría cambio de conductores durante el verano, pero que la que ocuparía el lugar de Fandiño sería María Belén Ludueña (...).