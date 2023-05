Chau RARBG: Los inesperadas razones de su cierre

rarbg.jpg

Los dos últimos años han sido muy difíciles para nosotros: algunos de los miembros de nuestro equipo murieron por complicaciones del virus del COVID y otros siguen sufriendo sus efectos secundarios y no pueden trabajar. Otros también están luchando en la guerra en Europa EN AMBOS LADOS Los dos últimos años han sido muy difíciles para nosotros: algunos de los miembros de nuestro equipo murieron por complicaciones del virus del COVID y otros siguen sufriendo sus efectos secundarios y no pueden trabajar. Otros también están luchando en la guerra en Europa EN AMBOS LADOS

Pero el aspecto económico (la crisis inflacionaria) también ha influido notablemente en la decisión. De hecho, podría verse como la gota que ha colmado el vaso:

El aumento de los costes de los centros de datos en Europa también ha influido. Y dado que nuestros ingresos están teniendo problemas para seguirle el ritmo a los crecientes costes, cerrar el sitio nos pareció finalmente la mejor solución. La inflación provoca que nuestros gastos diarios sean inasumibles. Por tanto, no podemos seguir gestionando este sitio sin incurrir en gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Tras una votación unánime, hemos decidido que no podemos seguir haciéndolo. Lo sentimos :( Adiós El aumento de los costes de los centros de datos en Europa también ha influido. Y dado que nuestros ingresos están teniendo problemas para seguirle el ritmo a los crecientes costes, cerrar el sitio nos pareció finalmente la mejor solución. La inflación provoca que nuestros gastos diarios sean inasumibles. Por tanto, no podemos seguir gestionando este sitio sin incurrir en gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Tras una votación unánime, hemos decidido que no podemos seguir haciéndolo. Lo sentimos :( Adiós

rarbg-cierra-puertas-deja-huerfanos-comunidad-descarga-torrents-3047264.webp

¿El fin del torrent? Qué pasará con los canales alternativos

Este cierre (que la Wikipedia ya ha incorporado, dando por cerrado el sitio) es probablemente, el mayor golpe de la historia al ecosistema torrent desde que, en 2015-2016 cerrasen con pocos meses de diferencia sitios como KickassTorrents, Torrentz y ExtraTorrent.

Y no llega tampoco en el mejor momento para los usuarios, que empiezan a ver cómo (en nombre de la reducción de costes) se reduce el catálogo de las grandes plataformas de streaming, reduciendo (y en algunos casos, extinguiendo) la disponibilidad online de ciertos contenidos en los canales autorizados por los titulares de los derechos.

Más contenido de Urgente24

Insólito: 50 mil boletas PASO a la basura por un muerto

Notable triunfo de Axel Kicillof

USA vs. Rusia: Insistencia a Erdogan por Suecia a la OTAN

Ricardo Lorenzetti guarda la 'doctrina Menem' para Cristina

Bloqueo total: Vecinos de Añelo cortan rutas centrales a Vaca Muerta