Atención los de AstraZeneca: Las dos dosis son vitales

Para dimensionar la preocupación sobre Delta, la Universidad de Oxford explicó que con la variante Alpha los niveles máximos de virus entre los infectados después de la vacunación fueron mucho más bajos.

La profesora de Oxford e investigadora principal del estudio, Sarah Walker, dijo que todavía no se sabe cómo es la transmisión de las personas que contraen COVID-19 después de ser vacunadas con AstraZeneca o Pfizer.

Por ejemplo, podrían tener niveles altos de virus durante períodos de tiempo más cortos y eso alejaría aún más la posibilidad de alcanzar la inmunidad colectiva.

El hecho de que puedan tener altos niveles de virus sugiere que las personas que aún no están vacunadas pueden no estar tan protegidas de la variante Delta como esperábamos. Esto significa que es esencial que se vacune el mayor número posible de personas, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. El hecho de que puedan tener altos niveles de virus sugiere que las personas que aún no están vacunadas pueden no estar tan protegidas de la variante Delta como esperábamos. Esto significa que es esencial que se vacune el mayor número posible de personas, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo.

Dos dosis

El estudio comparó la protección contra las infecciones de la vacuna AstraZeneca y las demás utilizadas en Reino Unido antes y después del 17 de mayo de 2021, cuando la variante Delta se convirtió en dominante. También analizó en detalle cómo cambia la efectividad con el tiempo.

Los investigadores analizaron 2.580.021 hisopados tomados de 384.543 participantes de 18 años o más entre diciembre del 2020 y el 16 de mayo de 2021, y 811.624 resultados de pruebas de 358.983 participantes entre el 17 de mayo de 2021 y agosto de 2021.

Otros hallazgos clave fueron:

Una sola dosis de la vacuna Moderna tiene una eficacia similar o mayor contra la variante Delta que las primeras dosis únicas de las otras vacunas.

tiene una eficacia similar o mayor contra la variante Delta que las primeras dosis únicas de las otras vacunas. Dos dosis de Pfizer-BioNTech tienen una mayor efectividad inicial contra las nuevas infecciones por COVID-19, pero disminuye más rápido en comparación con dos dosis de Oxford-AstraZeneca.

en comparación con dos dosis de Oxford-AstraZeneca. Después de cuatro a cinco meses la efectividad de estas dos vacunas sería similar , pero los investigadores dicen que es necesario estudiar los efectos a largo plazo.

, pero los investigadores dicen que es necesario estudiar los efectos a largo plazo. El tiempo entre dosis no afecta la eficacia en la prevención de nuevas infecciones.

El estudio publicado hoy (19/8) como preimpresión, resalta que las vacunas reducen la posibilidad de contraer COVID-19 pero no la eliminan.