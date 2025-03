100% Ciencia espacial: Hallaron 4 nuevos planetas cerca del Sistema Solar

image.png

Sin embargo, el equipo científico resalta que esta detección demuestra la factibilidad de descubrir planetas considerablemente más pequeños que la Tierra en sistemas estelares cercanos, abriendo nuevas posibilidades para la búsqueda de exoplanetas en nuestro entorno galáctico inmediato.

Un siglo de estudios culmina en descubrimiento histórico

La estrella de Barnard no es desconocida para la comunidad astronómica. Fue descubierta en 1916 por E. E. Barnard en el Observatorio Yerkes y, desde entonces, los astrónomos la estudian con la esperanza de encontrar planetas orbitándola.

A diferencia del sistema más cercano a nosotros (el de Próxima Centauri, que forma parte de un trío estelar), el sistema de Barnard presenta una configuración similar a la nuestra, con una sola estrella central, lo que lo convierte en un modelo de estudio particularmente valioso.

image.png

El estudio titulado "Four Sub-Earth Planets Orbiting Barnard's Star from MAROON-X and ESPRESSO", publicado en la revista académica The Astrophysical Journal Letters, marca un hito en nuestra exploración espacial y confirma que las enanas rojas, extremadamente numerosas en el universo, son hogares fértiles para sistemas planetarios diversos.

¿Te preguntás qué otros secretos esconde nuestro vecindario cósmico? Seguí de cerca estas investigaciones que nos acercan cada vez más a entender nuestro lugar en el universo.

