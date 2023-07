Tini anunció su separación y causó conmoción entre sus fans

image.png

Para culminar, completamente sensibilizada, afirmó, “Creo que el acto de amor más grande que pude haber hecho es irme”. “Nosotros nos conocimos y nos apegamos muchísimo y no nos separamos nunca más. Si bien es hermoso, nosotros hoy por hoy nos está costando trabajo, nos está costando sueños, nos está costando oportunidades y es difícil tener que elegir entre el amor o las metas y los sueños”. "Lloramos un montón y nos abrazamos y nos partió el corazón. Pero adentro nuestro sabíamos que era lo mejor".

“No hay nada que cambie el cariño que le tengo a él. No intenten hacernos daño y buscar rumores o cosas que no son. Somos dos personas adultas que tomamos la decisión más valiente", señaló. “No hay nada que cambie el cariño que le tengo a él. No intenten hacernos daño y buscar rumores o cosas que no son. Somos dos personas adultas que tomamos la decisión más valiente", señaló.

Sin embargo, la ex concursante de Gran Hermano no desestimó la posibilidad de una futura reconciliación: “Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas”.

“Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual”, concluyó.

----------------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La nueva función de WhatsApp web deja atrás los códigos QR

Furia en Aeroparque: Paro de Intercargo por Swissport (¿?)

Benjamín Vicuña se enfrenta a los rumores: "Justo estaba..."

La nueva apuesta de Google que redefine la atención médica