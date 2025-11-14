La nueva miniserie de 8 episodios que ya arrasa entre los críticos

La serie, producida por Jodie Foster y Conan O’Brien (algo que parece un chiste privado de Hollywood pero funciona perfecto), se desarrolla en 8 episodios, cada uno apretado, tenso y con ese clima de sospecha que te hace mirar de reojo a tus propios vecinos.

En Netflix funciona especialmente bien porque está pensada para maratonear: el final de cada capítulo te deja con un pie en el siguiente sin que te des cuenta.

Qué dicen los críticos y por qué no podés despegarte

La recepción crítica fue inmediata y contundente. Rotten Tomatoes le dio un 100% inicial, un número que en general hay que mirar con cuidado, pero que en este caso sirve para entender cómo pegó la propuesta. No es solamente que esté bien actuada (que lo está, y mucho) sino que toca fibras sensibles sin ponerse solemne.

Desde EscribiendoCine dijeron que "‘La bestia en mí’ es tan dolorosamente sincera, como catárticamente profunda en sus implicaciones", una lectura que resume mejor que nadie el corazón emocional de la serie. The Guardian se sumó al entusiasmo sin vueltas: "Este tenso thriller psicológico entre Danes y Matthew Rhys seguramente ganará premios. No puedes apartar la mirada", lo cual que tiene algo de exageración británica, pero también una honestidad rara que pocas críticas se permiten.

image La serie recibió críticas muy positivas, con un 100% en Rotten Tomatoes. También destacaron a Danes y Rhys por sus actuaciones.

Variety eligió un enfoque más analítico al señalar que "Una versión sesgada de 'The Jinx', con un asesino menos convincente (...) tiene un ritmo absorbente y aprovecha al máximo el talento de los actores principales". Y aunque la comparación pueda sonar extraña, es cierta: la serie tiene ese aire a documental true crime reversionado, pero con el foco puesto en cómo los personajes se ven a sí mismos, no en el morbo fácil de la investigación.

En Netflix, "La bestia en mí" funciona porque no subestima al espectador: no te explica todo, no te lleva de la nariz, no te regala respuestas cómodas. Y eso, en tiempos de historias masticadas y pensadas para distraer más que para involucrar, se agradece.

Claire Danes está en modo turbo emocional y Matthew Rhys trabaja esa línea fina entre la inocencia y la culpa como si fuera un deporte olímpico. Cuando una serie logra que empieces a mirar raro la casa de al lado, algo hizo bien. Y estos 8 episodios lo hacen sin pedir disculpas.

