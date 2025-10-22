urgente24
La miniserie de 7 capítulos que se convirtió en número uno y arrasa en Netflix

Netflix estrenó una miniserie espectacular y llena de elementos que te van a hacer estar pegado a la pantalla constantemente.

22 de octubre de 2025 - 08:46
La nueva miniserie que arrasa en Netflix.

Una miniserie de Netflix está causando sensación en Netflix por su historia fuerte, dramática, potente y basada en hechos reales. Cada episodio es mejor que el anterior y te mantiene alerta en todo momento. Es de las producciones más vistas de este 2025 y está arrasando en el ranking de la plataforma.

La plataforma Netflix lo volvió a hacer y agregó a su catálogo una de las series que está arrasando en el ranking. La misma es basada en hechos reales y mezcla psicología, crímenes, historias muy turbias y drama.

La miniserie de Netflix que nadie se quiere perder

Esta miniserie se llama Monstruo: la historia de Ed Gein. La misma continúa con la línea de esta serie de estrenos de Netflix donde se pudo ver la historia de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Muy atragante.

La misma está basada en la historia real del asesino en serie y crímenes del carnicero de Plainfield -como se lo bautizó en aquella época-. Además, toma también elementos de la cultura pop ya que esta historia fue llevada al cine en varias oportunidades.

'Psicosis' de Alfred Hitchcock, 'La matanza de Texas' de Tobe Hooper y 'El silencio de los corderos' de Jonathan Demme fueron las películas inspiradas en este caso. Por ende, Netflix no se quería quedar afuera y lanzó su propia serie.

Los hallazgos macabros que se encontraron en la granja de Ed Gein dejaron asombrados a todos. Se trató de uno de los asesinos en serie más famosos a finales de los años 50.

El caso de Ed Gein salió a la luz en noviembre de 1957 y fue cuando desapareció Bernice Worden. Frank Worden, hijo de la víctima y colaborador del sheriff, identificó a Ed Gein como sospechoso porque fue el último en ver a su madre con vida.

Todo esto se cuenta en una historia que mezcla la realidad con la ficción de manera tenebrosa, con muchísimos guiños a la psicología y una fotografía espectacular que deja a todos asombrados.

