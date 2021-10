China Suárez contra LAM y amenazan con fotos hot

La polémica en el matrimonio Wanda Nara - Mauro Icardi sigue dando qué hablar. Ahora, según la última información Wanda volvió a Paris con su marido, pero las cosas no han mejorado entre ellos ni hay una resolución definitiva. En LAM , Yanina Latorre contó poco y nada, básicamente cosas que ya se sabían. Salvo una sola cosa: China Suárez los notificó para que no hablen más de ella y no den fake news.