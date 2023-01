10 claves: Amazon Prime en el rompecaberzas de Amazon

Amazon Prime Video nació en la diversificación del imperio de Jeff Bezos como una unidad de negocios que podría apuntalar objetivos diversos del holding del comercio electrónico. En esa red empresarial de Bezos se encuentra desde Amazon Alexa a Twitch, desde Zappos.com a Whole Foods, etc. etc. La pregunta es cómo mantener el proyecto cuando Amazon inició ajustes drásticos de costos. no es una apuesta en sí misma sino que integra un modelo de negocios diverso, complejo y en desarrollo, que consiste en el control de la llamada 'Casa Inteligente' o 'Internet de las Cosas'.