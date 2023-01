Netflix: La negra verdad atrás del terrible documental furor

Juicio por el asesinato

image.png Impresionante cómo sus expresiones cambiaron por completo.

Durante seis años, Kai esperó su juicio desde la cárcel. Y esto por fin ocurrió el primero de abril del 2019. Su argumento se basó en que el asesinato, como tal, fue en realidad una reacción a un ataque que estaba recibiendo con riesgo de violación. Él actuó en defensa propia. Hasta ahí Netflix cumplió un trabajo correcto. No obstante, no se muestra que la mayoría de sus honorarios legales se financiaron a través de donaciones de fanáticos que todavía lo consideran un héroe callejero. Y una celebridad, por qué no.