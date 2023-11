Victoria para Sánchez pese al estallido social por la Amnistía

Alberto Núñez Feijóo se ha acercado a Pedro Sánchez tras el resultado la votación y le dijo "esto es un error, lo que acaba de hacer".

Pedro Sánchez logra una investidura cerrada en Waterloo.

Lideraré la oposición defendiendo la igualdad de todos los españoles y ante el mayor ataque al Estado de derecho.



Lideraré la oposición defendiendo la igualdad de todos los españoles y ante el mayor ataque al Estado de derecho.



La Historia no le amnistiará. #EspañaNoSeRinde — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 16, 2023

Es que en las últimas semanas, cerca de dos millones de personas se congregaron en las calles y el periodista republicano, el estadounidense Tucker Carlson, cubrió las manifestaciones al grito de “Sánchez Traidor” por la ley de Amnistía que firmó el oficialismo con dos partidos separatistas catalanes, lo que eximiría a cientos de independentistas que estaban con procesos penales por el intento de secesión de la región en 2017.

La presencia de Carlson es una declaración de intenciones sobre cómo interpreta la política y qué forma de hacer política tiene la ultraderecha: de desinformación, de contaminación, de intoxicación, todo para generar odio y provocar una fractura social en la sociedad española (Sánchez) La presencia de Carlson es una declaración de intenciones sobre cómo interpreta la política y qué forma de hacer política tiene la ultraderecha: de desinformación, de contaminación, de intoxicación, todo para generar odio y provocar una fractura social en la sociedad española (Sánchez)

| @TuckerCarlson en España: El periodista viajó a cubrir las protestas por la investidura de Pedro Sánchez tras pactar con el independentismo catalán.

"Si alguien quiere saber cómo serán los próximos 10 años en Occidente, que mire a España".



"Si alguien quiere saber cómo serán los próximos 10 años en Occidente, que mire a España". pic.twitter.com/36UJerzakB — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 15, 2023

Según última información, dos periodistas de El Mundo y El Español figuran entre los 15 detenidos anoche en la decimotercera jornada de protestas contra la amnistía cerca de la sede del PSOE en Madrid: ya han sido puestos en libertad a primera hora de este jueves.

Según EFE fuentes, los dos redactores estaban cubriendo esta jornada cuando a las 23.30 horas fueron arrestados en la calle Juan Álvarez Mendizábal con Marqués de Urquijo tras ser acusados de lanzar una botella al cordón policial, una acción que ambos negaron. A las 6.00 horas de este jueves los dos periodistas han sido puestos en libertad, han indicado fuentes de su entorno.

image.png

Así está España luego de que Sánchez pidiera amnistía para terroristas y separatistas, solo para seguir 4 años más en el gobierno.

Es ahora o nunca. Si España se deja solo quedará una dictadura socialista: — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 10, 2023



Es ahora o nunca. Si España se deja solo quedará una dictadura socialista:pic.twitter.com/mhseWCRlYT — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 10, 2023

Ahora bien, el proceso de votación de investidura fue de carácter público y allí cada diputado, los 350, fue llamado adelante del recinto y debió votar por "sí, no o abstención". A las afueras del Congreso tras la confirmación de un tercer mandato de Sánchez, un grupo de personas se congregó para manifestar su enojo por otro gobierno del PSOE.

"Yo sé que para ustedes los socialistas somos los peores de España, pero no fuimos los socialistas los que sostuvimos una dictadura, a nosotros no nos fundaron ministros de esa dictadura. No fuimos los socialistas lo que quisimos engañar a todo el país para revertir un resultado electoral. No fuimos los socialistas quienes recogimos firmas en contra de catalanes para ir en contra del estatuto que fue aprobado en este parlamento", fustigó el portavoz del PSOE, Patxi López al bloque PP/VOX.

La presidenta de la Cámara Baja Francina Armengol se reunirá la tarde de este jueves, a partir de las 17.30 horas, con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela para comunicarle que Pedro Sánchez ha sido investido por el Congreso.

