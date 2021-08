USA: A 20 años del #11S, el lado B de la historia

El ataque fue orquestado por el entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

En el World Trade Center en el bajo Manhattan, 2,753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados, el 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur.

En El Pentágono, en Washington, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines, que había sido secuestrado, se estrelló contra el edificio.

Cerca de Shanksville, Pennsylvania, 40 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93 de United Airlines murieron cuando el avión se estrelló contra un campo.

Según el informe final de la Comisión del #11S, constituida en noviembre de 2002 por integrantes bipartidistas del Congreso, USA fue víctima el 11 de septiembre de 2001 del mayor ataque terrorista de su historia.

Las Torres Gemelas

¿Por qué colapsaron tan rápidamente las Torres Gemelas, cuando los incendios sólo se presentaron en algunos pisos y duraron una o dos horas?

La versión oficial sostiene que una investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, en USA, concluyó que las aeronaves dañaron las columnas de soporte de los edificios y causaron que se desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego.

Pero, según la teoría conspirativa, los aviones no fueron los que ocasionaron la caída de las Torres Gemelas. Fue una demolición controlada.

Su estructura de acero y su diseño estaban preparados para aguantar vientos huracanados (de hasta 225 km/h) e incluso el embiste de un avión. Concretamente el de un Boeing 707, según aseguró Lee Roberston, ingeniero del proyecto. Pero algo falló. Apenas 2hs después del primer choque, las torres caían como un castillo de naipes, con una cuenta regresiva de sólo 10 segundos.

Según el Movimiento por la verdad 9/11, que recurre a ingenieros y especialistas para desmontar el informe, el diseño de las torres debería haber evitado el derrumbe. Además de eso, no quedaron pruebas físicas todo se redujo a polvo. Algo que ellos explican con probables cargas y detonaciones. Como principal argumento esgrimen la caída 'limpia' hacia el interior, típica de estos derrumbamientos.

Este cóctel de preguntas sin respuesta, unido a numerosos testigos que aseguraron haber escuchado explosiones antes del derrumbe, les conduce a señalar una posible demolición controlada de los edificios. Una maniobra que hubiera supuesto varias semanas de preparación. Entre los defensores de estas afirmaciones se encuentran voces como la de Morgan Reynolds, ex consejero económico de Bush, quien manifestó que "es imposible negar el debate científico acerca del desplome de las torres" y que la historia del Gobierno era "falsa".

El edificio 7

¿Cómo pudo un rascacielos que no fue golpeado por un avión colapsar de manera tan rápida y simétrica, cuando ningún otro rascacielos con bases de acero ha colapsado a causa del fuego?

De acuerdo con al versión oficial, una investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyó que el edificio colapsó debido a los incendios que comenzaron tras el colapso de la torre norte y que no pudieron ser controlados.

Pero esto no convence a los conspiranoicos, para quienes la torre 7 del World Trade Center se derrumbó de manera controlada y para tal efecto se utilizaron tanto explosivos como bombas incendiarias.

El edificio 7 tenía 204 metros de altura y 47 pisos y contra él no chocó ningún avión ni sus incendios se vieron avivados por el querosén. Pero acabó derrumbándose a una velocidad de vértigo. El Movimiento por la verdad 9/11 ponen de ejemplo al edificio madrileño ardió durante más de 20 horas, pero su estructura siguió en pie.

Los incendios en el edificio 7 comenzaron pasadas las 9 de la mañana. ¿Por qué el sistema anti-incendios no se puso en marcha?, se preguntan. El Gobierno de USA dijo que el fuego lo había fundido, pero varios bomberos partidarios de estas teorías aseguran que las llaman no destruyen el acero.

Además, se sostiene que dentro del edificio 7 habían documentos secretos, y que la CIA, el Departamento de Defensa y la oficina administradora de Emergencias ocupaban parte de sus instalaciones. Se especula que los aviones fueron guiados desde esa torre para destruir dichos archivos.

El Pentágono

¿Cómo pudo un piloto aficionado volar un avión comercial y, tras una maniobra complicada, estrellarlo contra un edificio prácticamente invulnerable, 78 minutos después del primer reporte sobre el posible secuestro del avión, y no dejar huella?

Según la versión oficial, restos del avión, además de la caja negra, fueron encontrados en el sitio del atentado y fueron catalogados por el FBI.

Pero, dentro de las teorías conspirativas hay dos corrientes: quienes sostiene que no fue un un avión Boeing 757 comercial el que chocó contra el edificio del Pentágono, sino un misil, una pequeña aeronave o un vehículo aéreo no tripulado y, por otro lado, los que simplemente piensan que no hay pruebas suficientes que avalen el choque del Boeing 757.

La clave está en las imágenes, las que han salido a la luz y las que no. Los críticos señalan que el agujero que muestran las fotografías es de un tamaño muy inferior al que provocaría un avión de este tipo, e insisten en que no se aprecia ningún resto de fuselaje, ni alas, ni asientos.

La trayectoria del avión también ha sido centro de indagaciones. ¿Por qué el ala oeste? En aquellos momentos esta zona estaba en obras y no había personal. Donald Rumsfeld, entonces secretario de Estado de Defensa, y todo su 'séquito' se movían por la zona este del edificio.

¿Y la seguridad?

¿Por qué la fuerza aérea de USA, que es la más poderosa del mundo, no pudo interceptar los cuatro aviones que fueron secuestrados?

De acuerdo con la versión oficial, se trató de un inusual caso de piratería aérea y el transpondedor, que emite señales para determinar la ubicación exacta del avión, fue apagado o modificado.

Pero pasaron 40 minutos desde que el primer avión chocó hasta que el vuelo 77 llegó a su destino. ¿Por qué éste no fue interceptado por la fuerza aérea? ¿Por qué los radares no lo detectaron? ¿Qué ocurrió con las baterías antimisiles que rodean al Pentágono? Dudas que se dirigen hacia el NORAD. Esta organización controla la defensa aérea de EEUU y entre sus protocolos de seguridad se incluye hacer despegar cazas ante cualquier situación desconocida, incluso que un avión comercial se desvíe de su ruta. La base Andrews se encuentra apenas a 19 kilómetros del Pentágono. Pero los cazas no llegaron. Según el informe final de la Comisión de investigación no se desplegaron por "incompetencia".

Los simpatizantes de esta teoría razonan que un error así hubiera debido tener consecuencias, y cuentan que no hay informes de que nadie haya sido castigado por ello, ni que haya habido expedientes ni despidos.

El vuelo 93

¿Por qué resultó tan pequeño el lugar del choque en Shanksville, Pensilvania, y por qué no se registraron los escombros del avión?

Lugar del impacto del vuelo 93.

La versión oficial sostiene que hay fotografías que muestran los escombros del avión y la caja negra. Esta última indica que hubo un levantamiento de los pasajeros, que intentaron tomar el control del avión, por lo que los secuestradores deliberadamente lo estrellaron.

El vuelo 93 de United Airlines, que fue el único que no alcanzó su objetivo: el Capitolio. Algunos apuntan a que este avión acabó en un campo en Pennsylvania, porque fue derribado por los cazas de la Fuerza Aérea de USA. Pero, para sacarse de encima la responsabilidad por la muerte de las personas que iban a bordo, "se inventó la teoría oficial".