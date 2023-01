Un ministro 'trucho' en Uruguay que decía ser licenciado

El actual ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña, quien por el 2016 se rasgaba las vestiduras por la mentira del título universitario del ex vicepresidente Raúl Sedric, parece tener doble moral ya que el propio militante colorado no estaría recibido de licenciado en Administración de Empresas, así lo informó (30/01/23) el diario uruguayo Búsqueda, que logró conversar en off con autoridades universitarias.