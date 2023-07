Typo Leaks: Error tipográfico filtra secretos del Pentágono

Cabe destacar que el ejército holandés utiliza el dominio army.nl, y es por ello que, según el empresario, recibió más de una docena de correos electrónicos del personal holandés que incluyeron: conversaciones con homólogos italianos (sobre una recogida de municiones en Italia), intercambios detallados sobre tripulaciones de helicópteros Apache holandeses en los EE. UU, debates sobre opciones de adquisición armamentística militar y una queja expresa sobre potencial vulnerabilidad de una unidad Apache holandesa a un ataque cibernético.

Según Finacial Times, ocho correos electrónicos del Departamento de Defensa de Australia con destino al dominio de la Armada de USA, se extraviaron “misteriosamente”. Estos emails relataban problemas de corrosión que afectan a los F-35 australianos y contenían un manual de artillería "llevado por los oficiales del puesto de mando para cada batería".

Ahora bien, el empresario holandés tras darse cuenta de que los emails correspondían a las fuerzas armadas de USA, intentó en reiteradas ocasiones contactarse con las autoridades. A tal punto que se unió a una misión comercial de los Países Bajos (2014) para obtener la ayuda de diplomáticos holandeses, pero todo le fue en vano.

Escribir mal un email le ‘cuesta caro’ a la seguridad nacional

Aunque la gran mayoría del correo electrónico que recibe a diario dicho dominio es spam, según el empresario, otro tanto comprende info de militares de Estados Unidos, tal como Urgente 24 mencionó con anterioridad, tal como radiografías y datos médicos, información de documentos de identidad, listas de tripulantes de barcos, listas de personal en bases, mapas de instalaciones, fotos de bases, informes de inspección naval, contratos, denuncias penales contra el personal, investigaciones internas sobre acoso escolar, viajes oficiales, itinerarios, reservas y registros fiscales y financieros.

En ese sentido, un correo electrónico mal dirigido -en este 2023- incluyó los planes de viaje del general James McConville, jefe de personal del ejército de EE. UU, y de su delegación para una próxima visita a Indonesia en mayo. Es más, este email especificó los números de habitaciones y el itinerario de McConville y otros 20, así como también detalles del horario de recogida de la llave para su suite en el Grand Hyatt Jakarta.

"Si tienen este tipo de acceso sostenido, puede generar inteligencia incluso a partir de información no clasificada", lanzó Mike Rogers, un almirante estadounidense retirado que dirigió la Agencia de Seguridad Nacional y el Comando Cibernético del Ejército de EE. UU.

Un agente del FBI del área naval también envió por error a esta dirección con dominio de Malí, más de seis mensajes que incluían una carta diplomática ‘urgente’ de Turquía al Departamento de Estado de EE. UU. sobre posibles operaciones del militante Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) contra los intereses turcos en EE. UU.

De hecho, el mismo agente envió varios informes confidenciales sobre el terrorismo en los Estados Unidos, lo que estaba catalogado como "solo para uso oficial" y "no divulgable al público ni a los gobiernos extranjeros". Además, en uno de los archivos había contenido sobre un supuesto espionaje del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que usaría a estudiantes iraníes y a la aplicación de mensajería Telegram-

Un error humano tipográfico como este, que generó un flujo de información confidencial, podría ser usado por la inteligencia de Rusia, tras caer en el dominio de un país aliado como Malí. El Pentágono reconoció este lunes (17/07) este error, pese a que asegura que lo enviado fuera del dominio .MIL ‘generalmente’ está bloqueado:

El Departamento de Defensa es consciente de este problema y toma en serio todas las divulgaciones no autorizadas de información de seguridad nacional controlada o información no clasificada controlada…Dichos correos electrónicos se bloquean antes de que abandonen el dominio .mil y se notifica al remitente que debe validar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios previstos

Sin embargo, el empresario holandés recibió ‘sin bloqueos’ las contraseñas necesarias para acceder a documentos en la plataforma del Departamento de Defensa, 20 actualizaciones de rutina del contratista de defensa General Dynamis —relacionadas con la producción de cartuchos de entrenamientos de granadas para el ejército— y números de pasaporte enviados por la agencia de emisiones especiales del Departamento de Estado.

