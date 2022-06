Si hay debate en Colombia, será a pesar de Rodolfo Hernández

"A última hora al candidato Gustavo Petro insistió en los debates presidenciales a los que Rodolfo Hernández se ha negado asistir durante la segunda vuelta. Sin embargo, en los 20 debates realizados entre el 14 de marzo al 27 de mayo por medios de comunicación como Semana, RCN, El Tiempo, Red+, Caracol Televisión, Grupo Prisa y La Silla Vacía además de los organizados por instituciones educativas como la Javeriana, el Externado, EAFIT, Rosario, entre otras convocatorias, Petro fue el candidato con record de inasistencias al faltar en 15 ocasiones.

Él asistió al 1er. debate organizado después de los resultados de la consulta popular faltó en tres ocasiones hasta el debate organizado por el Externado. Desde entonces, faltó a 12 debates hasta el 23 de mayo, unos días antes de las elecciones.

En el caso de Rodolfo Hernández no fue invitado a los tres debates que se realizaron después de la consulta popular en la que no participó. Sin embargo, su participación fue intermitente convirtiéndose en el segundo candidato, después de Petro, con más inasistencias: 11."

Desde las instalaciones de RTVC, el jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico (Petro), Alfonso Prada, informó que ningún miembro de la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (Hernández) acudió a la cita propuesta por la coalición de izquierda en RTVC.

“Hemos comprobado el día de hoy que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate, no llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó ningún tipo de razón, verificamos claramente que no hay ninguna voluntad de hacer el debate”, afirmó Parada.

El jefe de debate reiteró: “Hemos estado prestos a hacerlo desde antes que hubiese una decisión de carácter judicial, pero en cumplimiento a la decisión hemos ratificado nuestra voluntad de que el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo, confrontar las tesis de cada una de las campañas”.

Prada ratificó que le manifestaron a RTVC que el Pacto Histórico se acogerá a cualquier lineamiento y decisión que se tome frente al desarrollo del encuentro.

La coalición de izquierda había citado a la campaña de Hernández para que se reunieran al mediodía en las instalaciones de RTVC, en Bogotá, para acordar las reglas que permitirían el desarrollo del debate en el Sistema de Medios Públicos.

Prada le envió una carta al asesor político de la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Óscar Hernández, expresando que iría a RTVC para acordar la mecánica.

Otra vez: el debate fue una orden del Tribunal Superior de Bogotá y aunque en un principio el ingeniero Hernández había dicho que no asistiría a esos espacios, luego terminó aceptando y planteando algunas condiciones.

En verdad es una cantidad de chicanas o picardías.

https://twitter.com/lcvelez/status/1537418359343616000 #LoUltimo - Acá la respuesta de Rodolfo Hernández a Gustavo Petro sobre hacer un debate pic.twitter.com/nP4BnELgMz — Luis Carlos Vélez (@lcvelez) June 16, 2022

Sin tener claro si habrá debate presidencial, son varias las reacciones ante las condiciones que puso el candidato Rodolfo Hernández para participar de estos espacios con su contrincante, Gustavo Petro.

Mal augurio

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) cuestionó lo dicho por la campaña de Hernández. En primer lugar, la organización que busca velar por la libertad de prensa alertó sobre los intentos de dilatar su participación en los debates del sistema de medios públicos. “Esto, a 3 días de las elecciones, es alarmante”, expresó la FLIP, que consideró que dicha actitud impide que se haga una debida cobertura sobre las propuestas del candidato.

A renglón seguido, se hizo referencia explícita las condiciones de temas y periodistas impuestas por Hernández. De acuerdo con la FLIP, las exigencias “riñen con la independencia de estos medios públicos”. Y es que este intentó imponer tanto los temas como las periodistas que dirijan el debate, ninguna de ellas con vinculación al sistema de medios públicos del país.

“Esta actitud por parte de Hernández también impide que la ciudadanía vote de manera informada y que se genere un debate robusto frente a sus propuestas como candidato. El acceso a la información es un derecho fundamental en una sociedad democrática”, agregó la organización.

Por último, se hizo una invitación al candidato para que cambie de estrategia y participe del debate. Además de ello, la solicitud incluye que abandone sus imposiciones y respete “las decisiones de quien organiza este espacio en cuanto a su diseño y su contenido”.

Tras la decisión del tribunal de Bogotá que ordenó a los candidatos asistir a un debate presidencial antes del viernes, en un primer momento, Rodolfo Hernández guardó silencio por casi 24 horas. Su primer pronunciamiento fue para pedir una aclaración de la tutela y hasta para decir que prefería ir a la cárcel que asistir al debate sin la debida aclaración.

Luego, en la mañana de este jueves 16/06, Hernández aceptó asistir a un debate, pero puso unas condiciones bastante restrictivas.

Entre los puntos señalados estaba

que fuera en Bucaramanga, supuestamente por seguridad;

que la campaña de Gustavo Petro pagara los gastos de desplazamiento de los que tenían que presenciar el debate en directo;

que se hiciera con un grupo de periodistas específico -ajeno al sistema de medios públicos-; y

que la agenda incluyera ciertos temas, todos ellos en contra de Gustavo Petro.

A través de Twitter, Petro publicó una carta pública en donde difundió lo que piensa respecto a las 6 condiciones que puso su contrincante.

-----------

