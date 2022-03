Rusia-Ucrania: Por qué no es factible una paz negociada

Si contemplamos este escenario, y tenemos en cuenta que el margen para una paz negociada hoy es muy bajo, las chances de que Putin recurra eventualmente a armas nucleares en Ucrania hoy no es cero. El riesgo existe. Putin ha dicho que considera la neutralidad de Ucrania como un asunto vital para la seguridad de Rusia: no se va a retirar derrotado. Putin no puede hacer ninguna concesión y a medida que los muertos aumentan en Ucrania, Volodímir Zelenski es probable que se vuelva cada vez menos concesivo. ¿Por qué las posibilidades de una paz negociada hoy son bajas? La realidad es que no hay nada que Rusia pueda ofrecer a Ucrania que Ucrania pueda aceptar ni viceversa. Todo parece indicar que este conflicto va a terminar con un vencedor y un vencido. Hace poco el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que el Kremlin es "el Hitler de nuestra época". Putin asegura estar defendiéndose de los "nazis". Ante este nivel de retórica y sin nada que los países puedan ofrecerse, ¿hay lugar para la paz? Aún si Zelenski dijera "me rindo", ¿bajarían las armas el resto de los ucranianos? Si Zelenski dice "me rindo", el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, excampeón de boxeo, ¿se rendiría? ¿Otras autoridades locales, lo harían? ¿O Zelenski debería terminar renunciando, en tal caso, al no hallar quórum para la rendición?