Rusia elude el default (y otras 7 noticias de la guerra)

Por cierto que es un muy peligroso antecedente el de la Administración Joe Biden de utilizar el default financiero como arma de guerra porque carece de autoridad para cualquier otro incumplimiento futuro de pagos.

"Hay dinero y hay disposición a pagar. Esta situación creada artificialmente por un país hostil no afectará la calidad de vida de los rusos", informó el comunicado del ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov.

“Teniendo en cuenta que la negativa a extender esta licencia hace imposible continuar con el servicio de la deuda externa del gobierno en dólares estadounidenses, los pagos se realizarán en la moneda de Rusia” (...) con la "posibilidad de convertirlos posteriormente a la moneda original" (utilizando una institución financiera rusa como agente de pago). En definitiva es el mismo mecanismo, de funcionamiento ya probado, que se utiliza para las nuevas ventas de gas y petróleo.

"Los pagos a los tenedores de eurobonos de la Federación de Rusia a través de intermediarios financieros extranjeros se realizarán en las cuentas de tipo "C" de estos intermediarios financieros de conformidad con las disposiciones del Decreto del Presidente de la Federación de Rusia de fecha 5 de marzo de 2022 No. 95".

La licencia general que permitía a Rusia realizar pagos para el servicio de su deuda externa, expiró el 25/05 a las 07:01 hora de Moscú.

El 20/05, el Ministerio de Finanzas de Rusia anunció que había cumplido en su totalidad con sus obligaciones de pago de cupones de eurobonos con vencimiento en 2026 por un monto de US$ 71,25 millones, así como con vencimiento en 2036 por un monto de 26,5 millones de euros.

A fines de abril, el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa anunció que había realizado los pagos de los Eurobonos Rusia-2022 y Rusia-2024 en dólares.

2. Lisichansk

El 25 /05 cumplieron 91 días desde el inicio de la llamada 'operación especial' militar (invasión) de Rusia a Ucrania.

La novedad bélica consiste en que el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció que las Fuerzas Armadas rusas entraron en Lisichansk y casi se apoderaron de la ciudad de Severodonetsk, en el sur de Ucrania.

Lysychansk se encuentra a 115 km de Luhansk, en la margen alta derecha del río Siverskyi Donets. La zona está rodeada de grandes cerros, quebradas y valles. La administración del municipio de Lysychansk incluye las ciudades de Novodruzhesk y Pryvillia. Junto con las ciudades de Sievierodonetsk, Rubizhne, Kreminna y los pueblos más cercanos, el área de Lysychansk constituye un importante centro urbano e industrial del área de Donbas, con una población de alrededor de más de 350.000 habitantes.

Sievierodonetsk o Severodonetsk es una ciudad a 110 Km. de Lugansk, al noreste de la margen izquierda del río Siverskyi Donets y su nombre significa Donetsk del Norte, con una población de más de 100.135 en días de paz, centro administrativo del Óblast de Lugansk desde 2014, con un importante centro de producción química "Azot" (nitrógeno).

"Allí están participando los combatientes mejor entrenados del Ministerio de Defensa, la Guardia Rusa y la milicia. Casi entraron en Severodonetsk, y entraron en Lisichansk", dijo Kadyrov.

Severodonetsk está en "cerco operativo", había anunciado ya el teniente coronel de la Milicia de la República Popular de Lugansk, Andréi Marochko.

"Cerramos herméticamente este asentamiento desde tres lados. El movimiento desde Severodonetsk se lleva a cabo solo a lo largo de un solo puente, que también está bajo nuestro control de fuego. Por lo tanto, en este momento podemos decir que la ciudad de Severodonetsk está en un cerco operativo", dijo el oficial a la televisión rusa Canal 1.

https://twitter.com/Political_Room/status/1528683909466230784 Según ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Kiev, Rusia está intensificando su asalto en la región de Donbas y está tratando de avanzar sobre Slovyansk y Severodonetsk. pic.twitter.com/5MbAppe7Vq — The Political Room (@Political_Room) May 23, 2022

3. Las armas

"EEUU y sus aliados de la OTAN están haciendo todo lo posible para prolongar esos sucesos, las hostilidades. Para volverlos lo más sangrientos posible. Más de 30 Estados, principalmente países de la OTAN, ante el temor de una derrota completa de las Fuerzas Armadas ucranianas, brindan ayuda militar a Ucrania por decenas de miles de millones de dólares", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Para Zajárova, esa ayuda de la Alianza Atlántica consiste en suministrarle a Ucrania medios para matar el mayor número posible de personas en el país.

"¿Qué tipo de ayuda es esa? Eso no es una ayuda. Eso es solo ayudar a destruir un país llamado Ucrania. Por desgracia, muchos países de la OTAN están tratando de hacer alguna contribución a ese proceso, en la medida de sus capacidades o por encima de ellas. Turquía no es una excepción", dijo ella al comentar las declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de que Ankara ha proporcionado a Kiev una asistencia bélica concreta (en especial drones militares).

Obvio intento de Erdogan de exhibirse sin confrontación para la negociación en la OTAN sobre el ingreso de Finlandia y Suecia, reunión que comenzó luego de su anuncio.

https://twitter.com/Political_Room/status/1529431383764082688 Esta sería la primera imagen del uso en combate de la munición merodeadora Switchblade por parte del ejército ucraniano. pic.twitter.com/l7yvbyX8qV — The Political Room (@Political_Room) May 25, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1529365020185853953 En la frontera polaca, se han avistado remolques con obuses M777 para Ucrania. pic.twitter.com/FNnJIJLLSq — The Political Room (@Political_Room) May 25, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1529363825530703872 El Ministerio de Defensa de Ucrania publica las primeras imágenes oficiales del despliegue de la artillería autopropulsada Caesar francesa en la zona de combate. pic.twitter.com/b5yVazvIxs — The Political Room (@Political_Room) May 25, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1529501090802180098 Se han monitoreado los Piranha III APC transferidos por Dinamarca rumbo a Ucrania. pic.twitter.com/RDrMH9Iuo0 — The Political Room (@Political_Room) May 25, 2022

https://twitter.com/Political_Room/status/1529483495671726084 La República Checa transfirió un número no identificado de helicópteros de ataque Mi-24 a Ucrania - WSJ pic.twitter.com/Ma1SrWc7UO — The Political Room (@Political_Room) May 25, 2022

4. Donbás

Más del 50% del territorio de Krasny Liman ya está bajo el control de las fuerzas de la República Popular de Donetsk, solo quedan unos pocos días antes de la liberación del asentamiento, dijo el jefe de la RPD, Denis Pushilin.

"En este momento, más del 50% del asentamiento está bajo nuestro control. Nuestras unidades ya ingresaron y están realizando un barrido dentro de la ciudad, por lo que creo que solo quedan unos días para que Krasny Liman pueda considerarse un asentamiento liberado", dijo Pushilin a Rusia24.

RIA Novosti:

"La costa del Mar de Azov está completamente despejada del enemigo. Las tropas que asaltaron la ciudad y adquirieron una experiencia invaluable en la lucha callejera están siendo trasladadas al norte para cerrar la tapa del gran caldero de Donbas. A pesar de la derrota en Mariupol, el ejército ucraniano sigue siendo una fuerza militar seria aquí, varias decenas de miles de bayonetas."

"Los artilleros de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando Donetsk a diario. Se dirige principalmente a los distritos de Petrovsky, Kievsky y Kuibyshevsky. Las armas ucranianas están ubicadas en el oeste y noroeste: en el pueblo de Peski y en los suburbios de Avdiivka. La tarea principal del ejército de la RPD es alejar al enemigo de la capital para que cesen los bombardeos."

"Tienen una poderosa zona fortificada cerca de Avdiivka: trincheras de perfil completo, caponeras de hormigón para equipos, proyectiles antitanques, refugios profundos”, explica un oficial del ejército de la RPD con el distintivo de llamada Lyuty. "Gastaron miles de millones de hryvnias (N. de la R.: la moneda de Ucrania) en esto durante 8 años. (Petro) Poroshenko llegó allí, y luego (Volodymyr) Zelensky: Si los golpeas de frente, sólo perderemos personas. Además, hay paracaidistas de la Brigada Aeromóvil 25, endurecidos en la batalla, con gran experiencia de combate. Necesitamos rodearlos, cortar las líneas de suministro y obligarlos a rendirse".

Sin embargo, armas y combatientes extranjeros siguen fluyendo hacia Ucrania. Hay que evaluar cómo Rusia puede resistirlo o darle una vuelta al conflicto para cesarlo más temprano que tarde.

https://twitter.com/Mediapart/status/1529497033400324097 Incorporé à la Légion internationale ukrainienne, le bataillon Kastous-Kalinowski combat l’armée russe aux côtés des #Ukrainiens. Pour la majorité de ces volontaires, cet engagement n’est qu’un prélude à la libération du #Bélarus. https://t.co/0U3FbhEmDh pic.twitter.com/NSE7FsViUn — Mediapart (@Mediapart) May 25, 2022

Incorporado a la Legión Internacional Ucraniana, el batallón Kastous-Kalinowski lucha contra el ejército ruso junto al #Ukrainiens . Para la mayoría de estos voluntarios, este compromiso es sólo un preludio de la liberación de #Bélarus . https://mediapart.fr/studio/portfolios/la-guerre-des-resistants-bielorusses-en-ukraine#at_medium=custom7&at_campaign=1047

5. Desminado de puertos

El viceministro de Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko, pidió al Gobierno ucraniano desactivar las minas que colocó Kiev en todos los puertos del país para, entonces, retomar las exportaciones de alimentos.

"La Secretaría [de la OMI - Organización Marítima Internacional] recibió informaciones sobre las minas marinas que están flotando en la zona del mar Negro, incluyendo frente a las costas de Rumanía y Turquía, debido al conflicto en marcha en Ucrania, lo que representa una amenaza grave e inmediata para la seguridad de las tripulaciones y embarcaciones que operan en la región", según un comunicado.

"Para solucionar el problema alimentario (...) Ucrania debe desminar todos los puertos", dijo Rudenko a la prensa.

El viceministro agregó que Rusia, por su parte, está dispuesta a asegurar "los corredores humanitarios necesarios" para las exportaciones de los cereales ucranianos por mar.

Moscú, remarcó, mantiene consultas con la ONU para conocer cómo puede apoyar para resolver esta asunto.

El 24/05, las fuerzas rusas concluyeron la desactivación de todas las minas del puerto de Mariúpol, en el sur de Donetsk, que habían colocado las tropas ucranianas y retiraron embarcaciones hundidas y maquinaria que bloqueaban el acceso de los buques a ese puerto.

Desde Turquía denunciaron que el régimen ucraniano mantiene bloqueados 21 barcos turcos en el puerto de Odesa, usándolos como un escudo ante una eventual operación de las fuerzas rusas.

El viceministro desestimó además las especulaciones de algunos medios estadounidenses que afirman que los militares rusos supuestamente se apoderan de los cereales ucranianos.

putin heridos.jpg El presidente ruso, Vladímir Putin, visitó un hospital militar metropolitano donde están ingresados efectivos que resultaron heridos durante la operación especial militar en Ucrania.

6. La rendición

La prensa rusa explica que en el Donbas se han disparado algunos misiles con volantes que dicen: "Instrucciones sobre cómo abandonar correctamente las posiciones y evitar la responsabilidad penal. Esto es lo que ya han hecho la 115.ª Brigada de Terodefense y la 56.ª Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

En el reverso hay consejos sobre cómo capitular. Ofrecen rendirse por formaciones militares, ya que un soldado individual puede ser acusado de deserción, pero no toda una unidad.

Antes de deponer las armas, se lrd recomienda que graben un mensaje de video, explicando que fueron abandonados por los comandantes, no hay municiones ni combustible, hay muchos heridos, no se reciben órdenes ni ayuda del comando y lel estado psicológico ya no les permite realizar misiones de combate.

También existe este consejo: "Aísle a los nacionalistas e informantes de la SBU en su unidad". SBU es el servicio de policía secreta de Ucrania.

“Buen folleto, pero agregaría algo”, señaló el especialista ruso en lucha psicológica Valery Sokolov. “Se necesita una posdata: ”Este es un pase de folleto. Preséntaselo a un miembro del ejército de la RPD. Será tomado prisionero y mantenido en condiciones que cumplan con las convenciones internacionales". Tal frase inmediatamente le dará peso legal al documento. Los militares ucranianos no arrojarán la instrucción al fuego, sino que la esconderán en su bolsillo. Por si acaso. Y constantemente tropezarán con él, lo sacarán y lo volverán a leer”.

folleto.jpg "Instrucciones sobre cómo abandonar correctamente las posiciones y evitar la responsabilidad penal. Esto es lo que ya han hecho la 115.ª Brigada de Terodefense y la 56.ª Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania". En el reverso hay consejos sobre cómo capitular.

7. La anexión

Vladimir Putin firmó un decreto según el cual operará un procedimiento simplificado para solicitar la ciudadanía rusa para los residentes de las regiones ocupadas (rusófonas) de Zaporozhye y Kherson. Este documento fue publicado ya en el portal gubernamental de información jurídica.

Es una estrategia para acelerar el ingreso del Donbas a la Federación Rusa, o generar eventos que impidan cualquier regreso de la región a Ucrania en el futuro.

Se están realizando modificaciones al decreto por el cual se otorgó dicho procedimiento simplificado a los residentes de la DPR y LPR. Ahora, según el documento, "los ciudadanos de Ucrania, la República Popular de Donetsk o la República Popular de Lugansk, que residen permanentemente en el territorio de la RPD, LPR, la región de Zaporozhye de Ucrania o la región de Kherson de Ucrania, (...) tienen la derecho a solicitar la admisión a la ciudadanía de la Federación Rusa de manera simplificada de conformidad con la parte 8va. del artículo 14 de la Ley Federal del 31 de mayo de 2002 No. 62-FZ "Sobre la ciudadanía de la Federación Rusa".

El artículo de la ley federal mencionado en el decreto establece que los extranjeros tienen derecho a solicitar la ciudadanía rusa mediante un procedimiento simplificado sin cumplir condiciones tales como un período de cinco años de residencia en Rusia, una fuente de sustento y una prueba de conocimiento. del idioma ruso.

pasaporte ruso.jpg Pasaporte ruso.

8. Traición

Pasar al lado del enemigo en el contexto de las hostilidades en las que participa Rusia puede equipararse a alta traición, según un proyecto de ley presentado a la Duma Estatal por un grupo de diputados encabezados por el presidente del Comité de Seguridad y Anticorrupción de la Duma, Vasily Piskarev.

Se propone complementar el artículo 275 del Código Penal de la Federación de Rusia sobre alta traición con un nuevo delito de “cambiar al lado del enemigo en el contexto de un conflicto armado, hostilidades u otras acciones que impliquen el uso de armas y equipos militares en los que participa la Federación Rusa”. Tal delito se castigaría con la privación de libertad por un período de 12 a 20 años y una multa de hasta 500.000 rublos o por el monto del salario del condenado por un período de hasta 3 años o sin ella y con restricción de la libertad por un término de hasta 2 años.

Además, la participación de ciudadanos de la Federación Rusa en acciones armadas fuera de Rusia y contra sus intereses sería castigada con pena de prisión de 12 a 20 años. Se proponen las enmiendas correspondientes al artículo 208 del Código Penal de la Federación Rusa.

También se propone complementar el Código Penal de la Federación Rusa con un nuevo artículo 275.1, según el cual "la implementación por parte de un ciudadano de la Federación Rusa de cooperación confidencial con un servicio especial de un estado extranjero, una organización internacional o extranjera, o con sus representantes" será castigado con pena de prisión de 2 a 8 años con una multa de hasta 1 millón de rublos o por el monto de los salarios u otros ingresos del condenado por un período de hasta 3 años o sin ello, con posible restricción de la libertad por un término de hasta 2 años.