Qatar no deja de sorprendernos, puede ser para bien o para mal, pero en este caso tenemos que ser positivos. Por las altas temperaturas que se registran en el país, incluso en pleno invierno qatarí, las autoridades cargaron con el deber de buscar una manera de lograr que este Mundial Qatar 2022 sea más ameno para los visitantes que no estuvieran acostumbrados a las temperaturas sofocantes que para la fecha, se encuentra en los 30° C.