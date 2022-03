Periodistas de AP: "Huimos de la lista negra de Rusia"

Algunas de las fotos tomadas por los periodistas han logrado mostrar al mundo la magnitud del daño infligido en Mariupol por los ataques y contradicen las declaraciones del Kremlin, que asegura que sus fuerzas no están atacando blancos civiles.

Una de sus fotografías mostró la existencia de fosas comunes en las afueras de la ciudad (9/3), dado que las personas no hacían a tiempo de enterrar a sus muertos de otra forma, en medio de los bombardeos constantes:

Ambos periodistas cubrieron, por otro lado, el bombardeo al hospital de maternidad de Mariupol. Rusia intentó desacreditarlos. La embajada rusa en Londres, recuerda el diario The Washington Post, publicó tuits en los que afirmaba que las fotos de Maloletka en el hospital eran falsas. Maloletka ha asegurado que las fotografías tomadas por él aquel día en el hospital de Mariúpol son verdaderas y ha subrayado que la ciudad se encontraba en aquel momento bajo intensos ataques aéreos y bombardeos.

Al margen de intentar instalar que las imágenes posteriores al ataque eran un montaje, Rusia explicó que había atacado el sitio porque estaba en manos de fuerzas militares ucranianias. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que el centro hospitalario había sido ocupado por el batallón Azov y “otros radicales”, mientras que "obstetras, enfermeras y todo el personal” habían sido expulsado de la maternidad.

Aparte del trabajo de Chernov y Maloletka, incide el Post, las pocas imágenes de Mariupol que han visto la luz provienen en su mayoría del fotógrafo de Reuters, Alexander Ermochenko.

“Éramos los últimos periodistas en Mariúpol. Ahora no hay ninguno”, se lamentó Chernov.

Ucrania ha denunciado que al menos 2000 civiles han muerto por los ataques rusos a Mariupol.

Las autoridades ucranianas dijeron ayer que el Ejército ruso bombardeó una escuela de arte que albergaba a unas 400 personas. La acusación llega días después de otro presunto ataque a un teatro donde se cree que se refugiaban más de 1.000 personas, de las que 130 han sido rescatadas con vida. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, aseguró que se trató de "otro horrible crimen de guerra".

Rusia, sin embargo, asegura que no ataca blancos civiles y acusó que el ataque al teatro de Mariupol se trató de un ataque de falsa bandera de nacionalistas ucranianos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mariúpol denunció ayer en un comunicado que sus habitantes están siendo evacuados a Rusia contra su voluntad por los rusos, informaciones confirmadas por algunos testimonios:

“Los ocupantes están forzando a la gente a salir de Ucrania hacia Rusia. Durante la última semana, se han llevado varios miles de residentes de Mariúpol hacia ciudades remotas de Rusia”, dice el comunicado. “Es difícil de imaginar –afirmó el alcalde– que en el siglo XXI la gente sea deportada por la fuerza a otros países”.

Acusan al Ejército ruso de haberse llevado a la fuerza 59.000 personas de la ciudad portuaria a territorio ruso.

El ministro de Defensa ruso aseguró, en otra interpretación de los hechos, que en los últimos 3 días han evacuado por razones humanitarias a 59.000 personas de Mariúpol, y ofrece corredores de salida para civiles hacia el este y hacia el oeste. Según el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, desde el inicio de la invasión, Rusia ha acogido a 330.000 evacuados de Ucrania.

El Gobierno ucraniano admitió recientemente que no tiene posibilidad de enviar refuerzos militares a Mariupol. Olexij Arestowytsch, asesor del presidente Volodímir Zelenski, dijo que las fuerzas más cercanas están a más de 100 kilómetros de distancia o ya involucradas en luchas con el enemigo. "Actualmente no hay una solución militar para Mariúpol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares", afirmó.

En un artículo titulado "El peligroso estancamiento del ejército ruso", Fernando García escribe lo siguiente para el diario La Vanguardia:

"Los graves errores de cálculo y fallos logísticos del ejército ruso, junto con la inesperada efectividad de la resistencia ucraniana, han llevado a las fuerzas invasoras a una situación de estancamiento. Pero, según todos los observadores y expertos, y como dice el exdirector de la CIA y general retirado David Petraeus, ese encallamiento 'no es un alto el fuego y está resultando muy sangriento'. Los fracasos militares de Vladímir Putin en las primeras semanas de ofensiva lo convierten en una bestia herida y lo hacen más peligroso que nunca, como ya se está viendo en la creciente crueldad y carácter indiscriminados de los ataques de sus soldados a la población civil.

"Según informes de las agencias occidentales de Inteligencia, las líneas del frente apenas se han movido en más de una semana, y los rusos están cayendo muertos o heridos a razón de mil al día. El Gobierno ucraniano dice que seis generales rusos han muerto, lo que de ser cierto resultaría insólito en una guerra como esta.

"(...) Con 350.000 habitantes de Mariúpol refugiados sin casi alimentos ni acceso a electricidad o agua corriente, y entre encarnizados combates callejeros, los rusos necesitan tomar la población para unir sus fuerzas en el sur y el este de Ucrania, avanzar hacia el norte y seguir ocupando ciudades. Pero analistas militares citados por AP apuntan que aunque consigan tomar Mariúpol, las tropas rusas pueden estar demasiado agotadas para ayudar a asegurar los avances rusos en otros frentes".

“'No creo que las fuerzas ucranianas puedan expulsar del país a las fuerzas rusas, pero tampoco que las fuerzas rusas puedan tomar mucho más de Ucrania', señala Rob Lee, ex infante de marina estadounidense, hoy miembro principal del Instituto de Investigación de Política Exterior. Rusia necesitaría 800.000 soldados, casi todo su ejército en activo, para controlar Ucrania durante un período prolongado, indica Michael Clarke, del grupo de expertos británicos Royal United Services Institute. 'A menos que los rusos pretendan ser completamente genocidas, habrá una guerra de guerrillas constante'."

El especialista en defensa Guillermo Lafferriere publicó en un hilo de Twitter un análisis sobre la actual ocupación rusa en zonas de Ucrania:

"Si me siguen desde el incio de la campaña, no se les escapa que mencioné muchas veces que ocupar toda Ucrania o incluso hasta la margen izquierda del Dnieper era militarmente inconveniente para los rusos porque no alcanzarían las tropas para controlar el territorio. Con eso en mente, debemos analizar la actual ocupación del país por parte de los rusos.

"Desde mi perspectiva la ocupación es amplia en cuanto a la dispersión de las tropas en esa 'media luna' de territorios ucranianos, aunque es sensiblemente menor a la demanda que implicaría cualquiera de la opciones de ocupación antes mencionadas. A esto debe agregarse el arribo de refuerzos rusos e incluso algo ominoso como que la compañía Wagner traería mercenarios libios a Ucrania; sumándose a chechenos, sirios, armenios y no sabemos quienes más. ¿Qué queremos decir con esto? Que los rusos claramente podrán enfrentar acciones de tipo no convencional en los territorios que hoy ocupan, donde además masivamente la población civil los ha abandonado y donde las posibilidades de acceso de la prensa internacional son entre escasas o nulas. En esos espacios, los rusos pueden muy posiblemente desarrollar acciones contrainsurgentes durísimas, despiadadas y contínuas; en las que los rumores sobre sus acciones seguramente se filtrarán, pero no en la medida que les impida una acción comunicacional que al menos ponga en duda la mayoría de lo que sobre sus operaciones se haga público".

