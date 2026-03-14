No habrá Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita y Bahreín

Guerra en Irán: Consecuencias en el deporte

Sí, es oficial, la guerra en Irán y las consecuencias sobre los países del Golfo impedirán la celebración de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril y la Fórmula 1 no los sustituirá por otras carreras; por lo tanto, el calendario de 2026 quedará compuesto por 22 grandes premios en lugar de los 24 originales. Los organizadores confirmaron la cancelación en la mañana del viernes en Shanghái.