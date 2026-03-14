GUERRA EN MEDIO ORIENTE
No habrá Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita y Bahreín
La organización confirmó la cancelación de las dos jornadas y aseguró que tampoco tendrán reemplazo ambos circuitos circuitos.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la máxima categoría del automovilismo confirmó la suspensión en sus redes sociales debido a la escalada bélica del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y aseguró que no habrá sustituciones en el calendario.
Guerra en Irán: Consecuencias en el deporte
Sí, es oficial, la guerra en Irán y las consecuencias sobre los países del Golfo impedirán la celebración de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril y la Fórmula 1 no los sustituirá por otras carreras; por lo tanto, el calendario de 2026 quedará compuesto por 22 grandes premios en lugar de los 24 originales. Los organizadores confirmaron la cancelación en la mañana del viernes en Shanghái.
Desde la semana pasada en Melbourne, según las comunicaciones más recientes con FOM y FIA, los equipos daban por hecho que no viajarían a los países árabes. Los bombardeos en la zona hicieron que Bahrein fuera golpeada con misiles y drones.
El caso de Arabia Saudí es particular: la carrera se hubiera celebrado a orillas del mar Rojo, en el otro extremo de la península arábiga y lejos de las zonas más afectadas. Pero ya hubo ataques en la embajada de Estados Unidos y en Riady también sobre instalaciones petrolíferas del país.
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