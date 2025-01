Nicolás Maduro no para de recibir cachetazos argentinos

El edificio de la Cancillería argentina Respuesta de la Cancilleria el ministerio de Seguridad a Nicolás Maduro

Ministerio de Seguridad y Cancillería

Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico. Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano