Estados Unidos reconoció que ganó la oposicón venezolana

La rápida proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales por parte del CNE no fue respaldada por ninguna prueba. El CNE aún no ha publicado los datos desglosados ni ninguna de las actas de escrutinio, a pesar de los reiterados llamamientos de los venezolanos y de la comunidad internacional para que lo haga. Como informó la misión de observación independiente del Centro Carter, el hecho de que el CNE no haya proporcionado los resultados oficiales a nivel de circunscripción, así como las irregularidades cometidas durante todo el proceso, han restado toda credibilidad al resultado anunciado por el CNE

Mientras tanto, la oposición democrática ha publicado más del 80% de las actas de escrutinio recibidas directamente de los colegios electorales de toda Venezuela. Dichas actas indican que Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos en estas elecciones por un margen insuperable. Observadores independientes han corroborado estos hechos, y este resultado también fue respaldado por las encuestas a pie de urna y los recuentos rápidos del día de las elecciones. En los días transcurridos desde las elecciones, hemos consultado ampliamente con socios y aliados de todo el mundo, y aunque los países han adoptado diferentes enfoques para responder, ninguno ha llegado a la conclusión de que Nicolás Maduro haya sido el más votado en estas elecciones

nicolas-maduro-brics.jpg Los Estados Unidos descreen de las palabras del presidente venezolano

Acusaciones infundadas de Maduro

Las amenazas de Maduro y sus representantes de arrestar a líderes de la oposición, incluidos Edmundo González y María Corina Machado, son un intento antidemocrático de reprimir la participación política y retener el poder. Debe protegerse la seguridad de los dirigentes y miembros de la oposición democrática. Todos los venezolanos detenidos mientras ejercían pacíficamente su derecho a participar en el proceso electoral o a exigir transparencia en la tabulación y el anuncio de los resultados deben ser puestos en libertad de inmediato. Las fuerzas del orden y de seguridad no deben convertirse en un instrumento de violencia política utilizado contra los ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos

